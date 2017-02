Nem kezdeményez előrehozott választást Vucic

2017. február 27. 14:02

Aleksandar Vucic szerb miniszterelnök nem kezdeményez az áprilisi elnökválasztással egy időben tartandó előrehozott parlamenti választást.

A nyugat-balkáni ország kormányfőjének hétfői közlése szerint nincs ok arra, hogy előrehozott választást tartsanak. Szerbiában legutóbb tavaly áprilisban tartottak ilyet, de 2014 májusában is idő előtt kellett az urnák elé járulniuk az állampolgároknak.



Az utóbbi napokban az ellenzéki pártok egyre hangosabban követelték, hogy a köztársasági elnök közvetlen megválasztásával egy időben előrehozott választást is tartsanak az országban, aminek oka a sajtó szerint az volt, hogy az ellenzék úgy véli, meggyengült a kormányzó jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS), és mandátumokat veszíthetne a 250 tagú törvényhozásban.



A kormánykoalíció további két pártjának vezetője, Ivica Dacic, a Szerbiai Szocialista Párt (SPS) elnöke, valamint Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke azonban a múlt héten arról beszélt, nincs ésszerű ok arra, hogy előrehozott választást tartsanak, hiszen a kormány és a parlament is hatékonyan működik.



Aleksandar Vucic hétfőn a szerbiai közszolgálati televízióban (RTS) azt mondta, minden lehetőséget és ötletet számba vett, végül azonban ő is úgy gondolta, nincs ok arra, hogy ismét parlamenti választásra szólítsák a szerb állampolgárokat.



"Szerbia stabil demokrácia nagyon stabil gazdasággal, és a parlamentben is stabil többségünk van" - húzta alá a kormányfő, aki egyben a Szerb Haladó Párt elnöke. Hozzátette: növekedésre, komolyságra és felelősségre van szükség.



"A következő parlamenti választás 2020-ban lesz, a következő elnökválasztás pedig 2022-ben" - fűzte hozzá.



Az addig terjedő időszakban pedig - folytatta - bekövetkezik az "aranykor", amelyről már korábban is beszélt, amikor minden évben jelentős gazdasági növekedést tud produkálni Szerbia.



"A Nemzetközi Valutaalap szerint ez meghaladja majd a 3 százalékot, mi viszont arra fogunk törekedni, hogy elérje a 4-5 százalékot is, mert akkor jelentős életszínvonal-növekedés lesz tapasztalható" - fogalmazott.



A szerb miniszterelnök rámutatott: az előrehozott választásokra korábban azért volt szükség, hogy az ország áthidalja a legnehezebb időszakokat. Szavai szerint meg kellett bizonyosodni arról, hogy a reformok és a gazdasági megszorító intézkedések végrehajtásához megvan-e a kellő támogatottság. Ennek az időszaknak azonban már vége, és a következő választás 2020-ban lesz.



Szerbiában áprilisban tartanak elnökválasztást, Tomislav Nikolic államfő mandátuma májusban jár le. Maja Gojkovic házelnöknek legkésőbb péntekig döntenie kell a voksolás időpontjáról, és ki kell írnia a választást.



A megmérettetés legnagyobb esélyesének Aleksandar Vucic jelenlegi kormányfőt tartják, aki várhatóan már az első körben nyerni tud, azaz a leadott voksok ötven százalékánál legalább egy szavazattal többet kap.

MTI