Macron megközelítette Le Pent, Fillon lemaradt

2017. február 27. 16:31

A két hónap múlva rendezendő francia elnökválasztás jelöltjeinek esélyeit mérő két friss felmérés szerint a második helyen álló, független Emmanuel Macron két százalékponttal megközelítette az élen álló Marine Le Pent, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltjét, akinek nem változott a támogatottsága, miközben a harmadik helyen álló Francois Fillon lemaradni látszik mögöttük.

Az Opinionway közvélemény-kutató intézet által, február 24. és 26. között 1631 francia választópolgár megkérdezésével készített, hétfőn nyilvánosságra hozott felmérés szerint Emmanuel Macronnak, a szocialista kormány korábbi gazdasági miniszterének a hétvégén tovább javultak az esélyei a centrista Modem párt elnökével, Francois Bayrou-val csütörtökön kötött szövetségnek köszönhetően. A független jelölt 24 százalékra megközelítette a 26 százalékkal vezető Marine Le Pent, akinek a támogatottsága változatlan maradt, hasonlóan a konzervatív Francois Fillonéhoz, aki a szavazatok 21 százalékát szerezné meg, ha most tartanák az első fordulót, s így nem jutna be a második fordulóba.



Egy másik felmérés, amelyet a Kantar Sofres intézet készített a Le Figaro című napilapnak, szintén azt jelzi, hogy a hagyományos pártok jelöltjeinek egyre kisebb esélye van bejutni a második fordulóba. Ebben a felmérésben is két százalékpontra közelítette meg Macron (25 százalék) Le Pent, aki 27 százalékkal áll az élen. Eszerint a tanulmány szerint Marine Le Pen 2, Emmanuel Macron pedig 4 százalékot javított az elmúlt hónapban, míg Francois Fillon 2 százalékot rontott, és 20 százalékkal áll a harmadik helyen.



A Le Figaro kommentárja szerint Emmanuel Macron sikeresen átvészelte kampánya első megtorpanását, amelyet az okozott, hogy algériai látogatásán emberiesség elleni bűntettnek nevezte a gyarmatosítást. Ezenkívül az is segíti a független jelöltet, hogy "a Modem szavazói, akik szétszóródhattak volna több jelölt között, úgy tűnik, hogy hozzá csatlakoztak" - hangsúlyozta Emmanuel Riviere, a Kantar Sofres vezérigazgatója, aki szerint a centrista Modem párt szavazóinak 73 százaléka Macront, 11 százalékuk pedig Fillont támogatja.



Az is egyértelműen tükröződik a felmérésekben, hogy a Francois Fillon családtagjai állítólagos fiktív parlamenti állásai ügyében indult ügyészségi eljárás közvetlenül kihat a konzervatív jelölt népszerűségére, míg a Nemzeti Front párizsi alkalmazottainak feltételezett törvénytelen finanszírozása uniós pénzekből nem befolyásolja Marine Le Pen támogatottságát. Ráadásul az ő szavazóinak 78 százaléka azt állítja, hogy már biztos abban, hogy a radikális jobboldali jelöltre szavaz.



Emmanuel Macron esetében a támogatóknak csak 54 százaléka biztos abban, hogy két hónap múlva is a független jelöltre adja a voksát, ami jelentős bizonytalansági tényező Macronnál, ugyanakkor egy hónapja még csak a támogatóinak harmada mondta azt, hogy biztosan Macronra szavaz.



A május 7-i második fordulóban Marine Le Pent mindegyik jelölt legyőzné, de egyre kisebb különbséggel. A Kantar Sofresnél Fillont 55, míg Macront 58 százalékos támogatottsággal választanák elnöknek, ha most tartanák a második fordulót, ez az előbbi esetében 5, az utóbbinál pedig 7 százalékkal kevesebb, mint egy hónapja, ami arra utal, hogy két hónap múlva szoros küzdelem várható a második fordulóban. Az Opinionwaynél a jelenlegi állás szerint Emmanuel Macron 62 százalékkal győzné le a 38 százalékot elérő Le Pent, Fillon pedig 58 százalékot szerezne a Nemzeti Front jelöltjével szemben.

MTI