Egymást vádolja Francois Fillon és a miniszterelnök

2017. február 27. 17:43

A francia elnökválasztási kampányt megzavaró incidensek miatt felelőtlenséggel vádolta meg egymást hétfőn Francois Fillon konzervatív jelölt és Bernard Cazeneuve miniszterelnök.

"Azzal vádolom a miniszterelnököt és a kormányt, hogy nem biztosítják a feltételeket a demokrácia nyugodt gyakorlásához. Nagyon súlyos a felelősségük abban, hogy hagytak egy szinte polgárháborús hangulatot létrejönni az országban, amely kizárólag a szélsőségeknek kedvez" - írta közleményében kevesebb mint két hónappal az április 23-i első forduló előtt Francois Fillon. A konzervatív jelölt elítélte, hogy a kormány passzív azokkal az erőszakos tüntetőkkel szemben, akikkel a kampánykörútján találkozik.



A családtagjainak állítólag fiktív parlamenti állásai miatt egy hónapja kitört botrány kezdete óta Fillont mindenhol kisebb, de hangos radikális baloldali csoportok fogadják, akik edénycsörömpölés és füttykoncert közepette azt követelik, hogy lépjen vissza az elnökjelöltségtől.



A hétvégén már Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnökét és államfőjelöltjét is mintegy ötven tiltakozó fogadta a nyugat-franciaországi Nantes-ban, a párt aktivistáit szállító buszokat pedig megdobálták. A radikális pártot azzal vádolja a korrupcióellenes hivatal, hogy az Európai Parlament asszisztensekre fordítható keretéből törvénytelenül fizették a párizsi székházban dolgozó alkalmazottakat.



Bernard Cazeneuve miniszterelnök hétfőn "sajnálatát" fejezte ki Francois Fillon közleménye miatt.



"A szinte polgárháborús kifejezés használata egy jelentős politikai vezetőtől, amikor közismert a biztonsági erők mozgósításnak szintje a hazánkban, egyszerűen felelőtlen" - mondta a kormányfő a mezőgazdasági kiállításon tett látogatásán, utalva arra, hogy Franciaországban a terrorfenyegetettség miatt rendkívüli állapot van érvényben, a rendőrök munkáját mintegy 7 ezer járőröző katona is segíti a köztereken és a kiemelt intézmények közelében.



"Meg tudom érteni, hogy egyes jelöltek polemizálás mögé próbálják meg elrejteni, hogy nehézségeik vannak a kampányban" - tette hozzá.



Bernard Cazeneuve azt is jelezte, hogy "egyetlen jelölt irányában sem fogad el semmilyen erőszakot".



Francois Fillon néhány percen belül reagált a miniszterelnök nyilatkozatára.



"Bernard Cazeneuve felelősségre int. Pedig a felelősség az övé. Neki kell arra ügyelnie, hogy az elnökválasztás nyugodt hangulatban folyjon ... A Nantes-ban szombaton és vasárnap történtek elfogadhatatlanok. Minden erőmmel a Nemzeti Front ellen harcolok, de nem fogadhatom el, hogy a buszaikat megtámadják, mintha a Vadnyugaton élnénk" - mondta a konzervatív jelölt a Párizsi közeli Meaux-ban.



Két, hétfőn nyilvánosságra hozott friss felmérés is azt mutatta, hogy a második helyen álló, független Emmanuel Macron két százalékponttal megközelítette az élen álló Marine Le Pent, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltjét, akinek nem változott a támogatottsága, miközben a harmadik helyen álló Francois Fillon lemaradni látszik mögöttük.

MTI