Csütörtökön tárgyalnak Varsóban a V4-ek kormányfői

2017. február 27. 18:26

Csütörtökön tárgyalnak Varsóban a visegrádi országcsoport (V4) kormányfői, akik az Európai Unió közeledő csúcsértekezletei előtt közös álláspontot dolgoznak ki, és foglalkoznak a térségünkben forgalmazott élelmiszer minőségével is - közölte hétfői sajtóértekezletén a lengyel kormány szóvivője.

Rafal Bochenek elmondta: a varsói egyeztetés "a közeledő brüsszeli csúcstalálkozó, valamint a március végi római csúcs előjátéka lesz". A tárgyalások napirendjén folyó európai uniós ügyek, valamint a közös álláspont előkészítése szerepel az EU-találkozók előtt - közölte.



"Szó lesz a Kelet-Közép-Európában forgalmazott élelmiszer minőségéről is" - folytatta. A témát Robert Fico szlovák miniszterelnök vezette fel múlt csütörtökön, közölve: a V4-ek kormányfői rendkívüli csúcsértekezletükön foglalkoznak majd azzal, hogy a nagy nemzetközi cégek eltérő összetételben és minőségben forgalmazzák azonos márkájú élelmiszertermékeiket Nyugat-, illetve Kelet-Európában.



Brüsszelben március 9-én kezdődik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek kétnapos találkozója, Rómában pedig március 25-én emlékeznek meg az uniós tagállamok állam- és kormányfői az EU elődszervezeteit megalapító, 60 éve aláírt római szerződésről.



A tervek szerint ezen a csúcstalálkozón elfogadják az úgynevezett római nyilatkozatot az EU jövőjéről. Bohuslav Sobotka cseh kormányfő hétfőn kijelentette, hogy örülne, ha a V4 közös álláspontot foglalna el e témában. Marek Ziólkowski lengyel külügyminiszter-helyettes múlt héten kilátásba helyezte: a V4-ek napokon belül befejezik az erre vonatkozó közös nyilatkozat egyeztetését. Beata Szydlo lengyel kormányfő nemrégiben bejelentette, hogy Lengyelország átfogó tervet nyújt be az EU megreformálására.

Prága az EB képviselőjét is várná a rendkívüli V4-csúcsra

Csehország azt javasolta, hogy az Európai Bizottság illetékes képviselője is vegyen részt a négy visegrádi ország rendkívüli kormányfői csúcstalálkozóján, amelynek témája az a gyakorlat, hogy a nagy nemzetközi cégek eltérő összetételben és minőségben forgalmazzák azonos márkájú élelmiszertermékeiket Nyugat-, illetve Kelet-Európában.

Prága szerint ez felgyorsíthatná a probléma megoldását - közölte Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök a kormány hétfői ülése utáni sajtótájékoztatón Prágában.



"Az élelmiszerek minőségének egyformának, mégpedig a lehető legmagasabbnak kellene lennie az egész Európai Unióban" - szögezte le Sobotka. Az eltérő élelmiszer-minőség a cseh miniszterelnök számára elfogadhatatlan.



"Támogatjuk Robert Fico szlovák miniszterelnök kezdeményezését, hogy a visegrádi csoport határozottan hívja fel a figyelmet erre az elhúzódó problémára" - mondta a cseh kormányfő újságíróknak.



A rendkívüli visegrádi kormányfői csúcstalálkozót Robert Fico kezdeményezte a múlt héten. "Követelni fogjuk az Európai Bizottságtól, hogy minél rövidebb időn belül olyan törvénymódosításokat fogadjon el, amelyek lehetetlenné teszik az említett gyakorlatot, amely megalázza Szlovákia, Magyarország, Lengyelország és Csehország állampolgárait" - hangsúlyozta akkor a szlovák kormányfő.



A Földművelésügyi Minisztérium hétfőn jelentette be, hogy Szlovákia és Magyarország közös előterjesztésben kéri az élelmiszerek Európai Unión belüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítását az Európai Unió Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának soron következő, március 6-i ülésén.



Szlovákiában a közelmúltban hozták nyilvánosságra azoknak a laboratóriumi teszteknek az eredményeit, amelyekben a nemzetközi üzletláncok Szlovákiában, illetve Ausztriában forgalmazott azonos élelmiszertermékeiket elemezték és hasonlították össze. A több mint kéttucatnyi termék minősége Ausztriában magasabb és jobb volt, mint Szlovákiában. Ez elsősorban az üdítőkre, a hústermékekre, a teákra vagy a fűszerekre vonatkozik. Két nemzetközi cég tiltakozott a nyilvánosságra hozott adatok ellen, mert szerintük a tesztek módszertana hibás volt.



Hasonló összehasonlításokat végeztek korábban a csehek is, amelyekből az derült ki, hogy ugyanazon termékek minősége általában jobb Németországban és Ausztriában, mint Csehországban.



Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 24-féle azonos, vagy nagyon hasonló termékmintát hasonlított össze érzékszervi tulajdonságaik, összetételük és a jelölésük alapján. A szakemberek több édesipari termék esetében eltérő minőséget tapasztaltak az osztrák és a magyar minták között, de különbséget találtak egyes italok, italporok, tejtermékek és instant levesek körében is - írta a Magyar Idők.



Bohuslav Sobotka szeretné, ha a V4-ek kormányfői csütörtökön Varsóban egyeztetnék álláspontjaikat az EU márciusi római csúcstalálkozójával kapcsolatban is. A tervek szerint ezen a csúcstalálkozón elfogadják az úgynevezett római nyilatkozatot az EU jövőjéről. "Örülnék, ha a V4 közös álláspontot foglalna el" - jelentette ki a cseh kormányfő.

MTI