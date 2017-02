Brexit - Megkezdődött a részletes felsőházi vita

2017. február 27. 20:02

Megkezdődött hétfő délután a londoni parlament felső kamarájában, a Lordok Házában annak a kormányzati határozattervezetnek a részletes - vagyis immár a módosító indítványokra is kiterjedő - vitája, amelynek elfogadása a brit legfelsőbb bíróság januári döntése alapján szükséges a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat hivatalos elindításához.

A főrendi ház előtt fekvő rövid, mindössze két bekezdésből álló tervezet szövege szerint Theresa May miniszterelnök a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelye alapján értesítést küldhet Brüsszelnek arról, hogy az Egyesült Királyság ki akar lépni az Európai Unióból.



Az 50. cikkely szabályozza - és aktiválása hivatalosan elindítja - a kilépési folyamatot.



A brit törvényhozás alsóháza február 8-án, módosítások nélkül, kényelmes többséggel jóváhagyását adta a cikkely aktiválásához, és a tervezet ezután került a felső kamara elé, amely a múlt héten kétnapos általános vitával kezdte a törvényjavaslat vizsgálatát.



A hétfőn kezdődött, szerdán folytatódó és jövő szerdán befejeződő részletes vita legnagyobb horderejű napirendi pontjai közé tartozik az a két módosító javaslat, amelyek egyike az Európai Unióval a kilépési tárgyalássorozat eredményeként megszülető majdani egyezmény parlamenti elfogadtatására kötelezné a kormányt, a másik pedig arra, hogy London vállaljon akár egyoldalúan is garanciákat a már Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságainak érvényesítésére a brit EU-tagság megszűnése után.



A brit kormány mindkét követeléssel egyetért, és jelezte is szándékát egyrészt arra, hogy a kilépési feltételekről szóló megállapodást - ha lesz ilyen - a törvényhozás elé terjeszti, másrészt arra is, hogy a kilépési tárgyalások lehető legkorábbi szakaszában megállapodást szeretne elérni a Nagy-Britanniában élő külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról.



Theresa May miniszterelnök ugyanakkor már az alsóházi vita idején elvetette, hogy ezekben a kérdésekben a törvényhozás külön jogszabályokat alkosson, előre megkötve a kormány kezét.



May álláspontja szerint emellett a külföldi EU-állampolgárok jogainak további garantálásáról a kilépési tárgyalásokon kell majd megállapodni, viszonossági alapon, vagyis azzal a feltétellel, hogy az EU-ban maradó tagországok is garantálják az ott élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesülését.



A Lordok Háza a jövő szerdai utolsó vitanapon dönt arról, hogy fűz-e módosításokat az 50. cikkely aktiválására felhatalmazást adó törvényjavaslathoz.



Ha a felsőház módosításokat fogad el, akkor a törvénytervezet visszakerül az alsóház elé, amely ebben az esetben nagy valószínűséggel leszavazná e módosításokat. Ezután ismét a Lordok Háza tárgyalná az újból felterjesztett, a módosításoktól megfosztott eredeti tervezetet.



Mindazonáltal az előzetes nyilatkozatokból az biztosra vehető, hogy a felső kamara nem fogja útját állni a brit EU-tagság megszűnéséhez vezető folyamat elindításának, és nem is késlelteti jelentősen a felhatalmazásról szóló törvénytervezet elfogadását, így nagy valószínűséggel tartható lesz a kormány által a kilépési folyamat elkezdésére kidolgozott menetrend.



Theresa May március végéig szeretné bejelenteni a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválását.

MTI