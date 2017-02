Trump-kampány - orosz kormány - nem volt kapcsolat

2017. február 27. 23:42

Devin Nunes, az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke szerint nincs bizonyíték arra, hogy "nem helyénvaló kapcsolatokat" tartott fenn Donald Trump elnök kampánycsapata orosz tisztségviselőkkel.

A kaliforniai republikánus Nunes vezeti a képviselőházi vizsgálatot a kampánycsapat és orosz tisztségviselők közötti esetleges kapcsolatokról, és hétfőn rövid sajtótájékoztatón számolt be az eddigi eredményekről.



Leszögezte, hogy eddig semmiféle bizonyíték nem került elő, amely alátámasztaná, hogy Trump kampánycsapata bármiféle kapcsolatot tartott volna fenn az orosz kormányzattal. Nunes hangsúlyozta, hogy az általa irányított bizottság vizsgálata még az elején tart, de a hírszerző ügynökségek már tájékoztatták őt saját vizsgálataik legfontosabb részleteiről.



"A jelenlegi állás szerint semmiféle bizonyíték nincs arra, hogy telefonbeszélgetésekre került volna sor" - szögezte le a politikus, és hozzátette, hogy éppen ezért szükségtelen különleges vizsgálóbírót kinevezni, ahogyan azt a szintén kaliforniai képviselő, Darrell Issa javasolta még a hét végén.



A képviselőház hírszerzési bizottságának demokrata párti tagja, Adam Schiff vitatta Devin Nunes megállapításait. Nunes képviselő álláspontjával megegyező véleményt fejtett ki Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője is. Spicertől az egyik újságíró azt kérdezte, vajon nem kellene-e különleges vizsgálóbírót megbízni a kérdés tisztázásával, mire a szóvivő így válaszolt: "még hány embernek kell elmondania, hogy nincs itt semmi, mielőtt ráébrednek, hogy tényleg nincs itt semmi?". Majd hozzátette: "egy adott pillanatban meg kell kérdezniük önmaguktól, hogy mi is az, amit keresnek. Hányszor kell ugyanarra a következtetésre jutniuk, mielőtt elfogadják a választ?".

