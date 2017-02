Uniós egészségügyi projekt indul magyar részvétellel

2017. február 28. 08:42

A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja európai műhelyekkel közösen vesz részt az új, innovatív módszereket kutató, hétmillió eurós Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) projektben - közölte az intézmény az MTI-vel.

Közleményük szerint az IMI2 uniós program keretében 2015-ben indult "Big Data for Better Outcomes (BD4BO)" alprogram mérföldkő az egészségügyi innováció területén Európában. A program középpontjában olyan betegségspecifikus projektek állnak, amelyeknek az a céljuk, hogy az adott területen új, innovatív terápiákat és gyógyszereket fejlesszenek ki. A most induló hétmillió eurós "DO-IT" projekt feladata pedig ezen betegségspecifikus projektek "big data szempontú" támogatása, hogy megteremtse a jövő egészségügyét és az egészségügy jövőjét.



A big data módszerek segítségével a rendelkezésre álló adattengerből olyan következtetések vonhatók le, amelyek klinikai visszacsatolása megváltoztathatja egy-egy beteg kezelését, gyógyulását, hosszú távú életminőségét - írták.



A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a London School of Economics vezetése mellett harminchat konzorciumi partnerrel együtt vesz részt a "DO-IT" projekt munkájában. A konzorcium fő célkitűzése a big data megoldások használatának elterjesztése, az ebből származó jobb eredmények elérése, innovatív eljárásmódok - és ezáltal hatékonyabb egészségügyi rendszerek - kidolgozása.



Az egészségügyi menedzserképző központ a projekten belül egy háttértudástár kialakításáért és üzemeltetéséért felel, valamint vezeti a nemzetközi tudásmegosztásért felelős munkacsoportot.



A közlemény idézi Szócska Miklóst, a menedzserképző központ igazgatóját, aki szerint az informatikailag könnyen kezelhető adatbázisokat korábban legfeljebb ellenőrzésre, alapszintű tervezésre, egyedi szakmai kutatások céljaira használták. Ennek gyakorlata 2010-től megváltozott, és Magyarország nemzetközileg is figyelemfelkeltő eredményeket ért el a rendszerfejlesztési és menedzsmentkontroll célú adatbányászati technikák intézményes bevezetésében és alkalmazásában - mondta.

