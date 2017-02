Máglyagyújtás és koporsóégetés - zárul a busójárás

2017. február 28. 08:45

A hagyományos húshagyókeddi máglyagyújtással és a telet jelképező koporsó elégetésével ma ér véget a Mohácson az idei busójárás, amelynek hétvégi fő programjaira hozzávetőleg nyolcvanezren voltak kíváncsiak.

Hegedűs Emese, a busójárás egyik főszervezője az MTI-nek elmondta: az eseménysorozat hat napja alatt 33 helyszínen csaknem nyolcvan rendezvényt tartottak, a szórakoztatásról minden eddiginél több, mintegy 1300 busó és egyéb maskarás gondoskodott és 350 árus, köztük népművészek, iparművészek, kézművesek, vendéglősök kínálta termékeit.



Hegedűs Emese a töretlen népszerűségű rendezvénysorozatról azt mondta: az eddigi kiemelt programokra mintegy 80 ezer látogató érkezett, a többi között az Egyesült Államokból, Franciaországból és szervezett út keretében Kínából, illetve Japánból is.



Bár a mohácsiak azt tartják, hogy a busójárás keddi napja az övék, és akkor van az ő farsangjuk, a szombaton és vasárnap tapasztalható tumultus miatt újabban sok turista erre a napra időzíti a látogatását - jelezte korábban.



A keddi programok kora délután kezdődnek a busócsoportok Kóló téri gyülekezőjével, 17 órától a Zora Néptáncegyüttes lép színpadra a Széchenyi téren, majd ugyanott Menyhárt Éva énekel sokác népdalokat a 18 órakor kezdődő máglyagyújtás és koporsóégetés előtt.



Hegedűs Emese beszámolt arról is, hogy az előző évek kedvező tendenciáihoz hasonlóan idén is egyre több család érkezett nem szervezett út keretében a busójárásra.



Mohács messzi földön híres farsangi fesztiválját egy 1783-as feljegyzés említi először. A legenda szerint a helyi sokácok furfangos ősei a török megszállás elől a Duna túlsó partján lévő Mohács-szigetre menekültek. Álruhákat öltve tértek vissza a folyón átkelve, és rajtaütöttek a babonás törökökön, akik az ijesztő maskarásoktól megrémülve fejvesztve menekültek a városból.

MTI