Deák Kristóf hivatalos Oscar fotóján is Salma Hayekkel pózol

2017. február 28. 14:01

Az Oscar-díjas rendezőnk David Oyelowótól és Salma Hayektől vehette át az arany szobrocskát, akik később örömmel álltak vele portrét.

Nyilvánosságra hozták a 89. Oscar gála nyerteseinek hivatalos portréit, melyek között természetesen a rövidfilmek kategóriában győztes Deák Kristóf fotója is megtalálható, aki büszkén mosolyog a producer Udvardy Annával és a belé karoló Salma Hayekkel, de a kétszeres Golden Globe jelölt David Oyelowo sem maradt le a képről, akivel a mexikói színésznő átnyújtotta a rendezőnek az arany szobrocskát.

David Oyelowo, Udvardy Anna, Deák Kristóf és Salma Hayek. Fotó: Photoshot

A legjobb színésznőnek járó kategóriában győztes Emma Stone portréja is csodásan sikerült, a kaliforniai álomért díjazott tehetség egy bordó fotelból néz csábosan a kamerába. A színésznő egyébként a Dailymailnek már nyilatkozott is a kínos borítékcserés esetről, amikor is tévesen a Kaliforniai álom stábját hívták fel a pódiumra a legjobb filmnek járó Oscar szobrokért, holott a valódi nyertes a Holdfény lett.

“Ez volt életem legborzasztóbb pillanata. Hű! Egyszerűen iszonyatos volt! – kereste a szavakat Emma, akiről így a baki elvonta a neki nagyon is járó reflektorfényt.

Emma Stone élete egyik legszebb és legborzasztóbb pillanatát élte át egyszerre az Oscar-díjátadón. Fotó: Photoshot Emma Stone élete egyik legszebb és legborzasztóbb pillanatát élte át egyszerre az Oscar-díjátadón. Fotó: Photoshot

Casey Affleck, aki megérdemelten nyerte el A régi városért a legjobb férfi főszereplőnek járó díjat, bozontos szakállal kacsint a kamerába, melyet egyébként nem a közönség idegesítésére hord, csupán új filmet forgat.

Casey Affleck. Fotó: Photoshot

Casey köszönőbeszédében testvérét, Bent is megemlítette, így végre elcsendesülhet a testvérviszályukról terjedő pletyka, amit a kisebbik Affleck Golden Globe-os beszéde miatt indult. A friss Oscar-díjas akkor meg sem említette bátyját, aki most könnyes szemmel, meghatottan nézte a sikerben fürdő öccsét a pódiumon.

A többi nyertes hivatalos fotóit, ide kattintva tekinthetik meg.

hirado.hu/Dailymail.co.uk