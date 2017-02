Die Zeit: Trumpok, Orbánok és Kaczynskik korszaka

2017. február 28. 14:21

A Die Zeit című német liberális hetilap hírportálja Amikor a demokráciából diktatúra lesz címmel közölt cikket Magyarországgal kapcsolatban.

A szerző, Martin Klingst kiemelte, hogy sok német aggódik Donald Trump amerikai elnök miatt, de legalább ennyire kellene aggódniuk azért is, ami a "közvetlen szomszédságban történik, az EU demokratikus országaiban, amelyek lépésről lépésre autokráciává változnak".



Így mindaz, ami "Lengyelországban vagy Magyarországon történik, és ami rövidesen talán Hollandiában és Franciaországban is fenyeget, aláássa a közösség alapjait, és a szabadságra, a biztonságra és a jogra felépített (második világ)háború utáni európai békerendszert".



A "Trumpok, Orbánok és Kaczynskik korszakában" a választási győzelmet és a parlamenti többséget átértelmezik "abszolút hatalmi igénnyé, amelynek minden - még a jog is - alárendelődik" - írta a Zeit Online szerzője.



Az "Orbánok és Kaczynskik" éppen úgy mint Trump, úgy érzik, hogy "élharcosai és vezetői egy széles népi mozgalomnak, amely a régi elitek, a hagyományos intézmények és a kulturális változás ellen" lép fel, úgy látják, hogy "háborúban állnak a régi liberális renddel", és számukra a kritikus sajtó, a multilaterális intézmények és a döntéseikkel szembeszegülő bírók "ellenségek".



Azonban míg az Egyesült Államokban, ebben a csaknem 250 éve működő demokráciában a fékek és ellensúlyok rendszere sikeresen védekezik a Fehér Ház "frontális támadásaival" szemben, Magyarországon és Lengyelországban, ezekben a "fiatal demokráciákban" a hagyományos védelmi és ellenőrző mechanizmusok "túl gyengék", és az EU-nak nincs "ereje, akarata" és "jogi eszköze" sem a folyamatok feltartóztatására - fejtette ki Martin Klingst.



http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-02/demokratie-diktatur-donald-trump-viktor-orban-jaroslaw-kaczynski-europa/komplettansicht





MTI