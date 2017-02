Jogosan sorolták át a hallgatókat önköltséges képzésre

2017. február 28. 14:57

A Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében visszautasította a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) és az egyetem hallgatói önkormányzata közös állásfoglalását, miszerint jogtalanul soroltak volna át hallgatókat önköltséges képzésre.

A felsőoktatási intézménye szerint az eljárás jogos volt, és az ez ellen fellebbezők kérvényeit kedvezően ítélték meg.



Pénteken a HÖOK és az egyetem hallgatói önkormányzata közös állásfoglalást juttatott el az MTI-hez, és ebben azt írták: az egyetem 2016. évi átsorolási döntéshozatalakor - a hallgatói képviselet határozott álláspontja szerint - jogsértő döntések születtek az állami ösztöndíjas hallgatók önköltséges képzésre való átsorolásakor.



Az egyetem reagálásában kifejtette: a hazai felsőoktatási intézményekhez hasonlóan a BGE-re is a hatályos jogszabályok követése és a munkatársak támogató magatartása a jellemző. Így történt ez az "átsorolt hallgatók" esetében is, akikkel kapcsolatban a - jogorvoslati kérelem alapján született - másodfokú határozatokat az egyetem felülvizsgálta, több egyeztetés eredményeként 13 felülbírálati határozatot módosított és rendelkezett az egyetem hallgatóinak állami ösztöndíjas képzésre történő visszasorolásáról.



A BGE HÖK elnöke azonban ezt követően már azon hallgatók esetében is kérte az átsorolásról hozott határozatok megváltoztatását, akik esetében csak elsőfokú határozat született, azaz felülbírálati kérelmet az állítólagos hallgatók nem nyújtottak be. A hallgatói önkormányzat február 13-án kelt, írásban benyújtott követeléseire 30 napos határidőt hagyott az egyetemnek - jegyezte meg a felsőoktatási intézmény.

Kiemelték: a BGE működése során folyamatosan, így jelenleg is egyeztet a hallgatói érdekképviseletekkel és hallgatói szakmai-tudományos szervezetekkel: ezen felvetések némelyike egyszerűen megoldható, vannak azonban összetettebb, jogértelmezési és alapos egyeztetéseket igénylő témák is. Az egyetem kiemelt figyelmet szentel a jövőben is az egyeztetés-alapú, konstruktív, fejlesztő attitűdnek - közölték.

MTI