Kurz az unió megreformálásának szükségességéről

2017. február 28. 20:49

Az unió hatékonyabb, egyszerűbb és demokratikusabb működése érdekében átfogó reformokat kell végrehajtani - jelentette ki Sebastian Kurz osztrák külügyminiszter kedden Bécsben.

Ausztria 2018 második felében tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét. Várhatóan ez idő alatt zárulnak le Nagy-Britannia unióból való kilépéséről (Brexit) szóló tárgyalások. "A Brexit valóság lesz, még akkor is, ha ennek nem örülünk" - mondta Kurz és úgy vélte, hogy "pozitív dinamikát" is kiválthat az unióban.

Nézete szerint mindezt a már 27 tagállamnak ki kell használnia arra, hogy irányváltás történjen az uniós politikában, miután az EU több alkalommal is "rossz irányba ment".

Kurz "több Európát" szorgalmazott a kül- és biztonságpolitika, az uniós határvédelem és az unió területén kívül, válság esetén bevethető haderő tekintetében.

A néppárti külügyminiszter úgy vélte, hogy a "felesleges" uniós szabályzások miatt mintegy 120 milliárd euró többletköltség keletkezik évente, ezért a szabályozottság mértékének csökkentése mellett állt ki. A miniszter csökkentené továbbá az Európai Bizottság létszámát és lemondana arról, hogy Ausztria biztost delegáljon a testületbe.

Kurz hangsúlyozta, hogy javaslatainak 90 százaléka, köztük az Európai Bizottság 27 tagjának 18-ra való csökkentése szerződésmódosítás nélkül végrehajtható lenne.

A tervek szerint a külügyminiszter áprilisban az uniós fővárosokba látogat, hogy a többi 26 tagállammal együtt "közös nevezőket" találjon.

Andrä Rupprechter osztrák agrárminiszter üdvözölte párttársa uniós reformtervekre vonatkozó javaslatait, és kiállt az Európai Bizottság létszámának csökkentése mellett.

Az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) európai parlamenti képviselője Harald Vilimsky arról beszélt, hogy támogatná Kurz elképzeléseit, azonban meglátása szerint az Európai Néppárt (EPP) miatt mindez kevésbé lesz megvalósítható.

mti