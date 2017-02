Ukrajna vízummentességéről egyeztek meg

2017. február 28. 20:56

Az ukrán állampolgárok számára szabad uniós beutazást biztosító vízummentességről egyeztek meg az Európai Parlament és a miniszterek tanácsának tárgyalói kedden.

Az Európai Parlament sajtószolgálatának tájékoztatása szerint a vízummentesség azokra az ukrán állampolgárokra vonatkozik, akik biometrikus útlevéllel rendelkeznek. A könnyített uniós beutazását segítő vízummentesség értelmében Ukrajna polgárai az Európai Unió tagállamában üzleti célból, turistaként, vagy családi okokból 90 napig tartózkodhatnak.



Az egyezményt ezt követően az Európai Parlament állampolgári és igazságügyi szakbizottságának és a parlament egészének is jóvá kell hagynia, mielőtt hivatalosan érvényesíti az Európai Unió minisztereinek tanácsa.



Az uniós parlament arról is tájékoztatott, hogy a vízummentes uniós beutazás teljes körű megadását megelőzően az unió tagállamai felülvizsgálták a vízummentességi felfüggesztési mechanizmust, amely lehetővé teszi a vízumok újbóli bevezetését kivételes esetekben.



A hétfőn elfogadott szabályok értelmében fel lehet függeszteni az úgynevezett harmadik országokkal - vagyis az Európai Unión kívüli országokkal - kötött vízummentességi megállapodásokat.



Az adott ország polgárainak a többi között újra vízumot kell igényelniük a beutazáshoz, ha honfitársaik nagy számban illegálisan tartózkodnak az EU területén. Visszaállhat a vízumkötelezettség abban az esetben is, ha az EU-n kívüli országok állampolgáraihoz köthetően veszélyeztetetté válik egy uniós tagország belső biztonsága.

MTI