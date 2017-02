Kiszabadult szudáni börtönéből a cseh misszionárius

2017. február 28. 21:20

Több mint egy évvel ezelőtt (2015 decemberében) tartóztatták le a szudáni hatóságok Petr Jašek misszionáriust, a Keresztény Segélyprogram (Christian Aid) cseh résztvevőjét és helyi segítőit: Hasszán Abdurahém Kodi Taur és Kuva Samál lelkipásztort, valamint Abdulmonem Abdumavla Issza Abdumavla darfúri egyetemi hallgatót, akit később szabadon engedtek. Vádat emeltek ellenük, amiért ráirányították a figyelmet a keresztények szenvedéseire Szudán háború sújtotta térségeiben. Az elmúlt években egyre többeket állítottak bíróság elé és ítéltek halálra hitehagyás vádjával.

Az Európai Parlament állásfoglalásban kérte számon Szudánon a keresztények elleni megfélemlítéseket 2016 októberében, megemlítve a cseh misszionárius ügyét. Hölvényi György képviselő (Fidesz-KDNP) különösen is támogatta ezt az indítványt, hiszen az Európai Néppárt parlamenti frakciója vallásközi párbeszéd munkacsoportjának társelnökeként folyamatosan nyomon követi a keresztények üldözésének minden formáját, és a munkacsoport lehetőségei szerint mindent megtesz a vallásuk miatt veszélyeztetettek érdekében. A képviselő támogatta a CitizenGO civil szervezet aláírásgyűjtő akcióját is, amelyet Petr Jašek igen fontosnak tartott február 27-ei szabadulása után adott nyilatkozatában: „Köszönetet mondok a politikusoknak, a diplomatáknak, az aktivistáknak és minden embernek, akik támogattak, imádkoztak értem és a többi üldözött keresztényért. Fontosnak tartom a CitizenGo petícióját, melyhez 400 000 ember csatlakozott.” A misszionáriussal együtt elítélt két szudáni férfi továbbra is börtönben van.

Idén január 28-án hoztak ítéletet Petr Jašek és két társa ügyében. Az 52 éves cseh misszionáriust 23 és fél év börtönbüntetésre, két szudáni társát pedig 12-12 évre ítélte a Karthoumi Büntetőbíróság. Petr Jašeket kémkedés és gyűlöletkeltés, segítőit pedig bűnrészesség vádjával ítélték el. Petr Jašek egy súlyos égési sérülést szenvedett diák műtétjének támogatása miatt érkezett az országba, de haza már nem térhetett, mivel 2015 decemberében a szudáni titkosszolgálat a repülőtéren letartóztatta. Keresztény hite és kapcsolatai valószínűleg elsődleges okai voltak elfogásának, a helyi hatóságok ugyanis igyekeznek elejét venni minden rendszerkritikának, vagy bármilyen, a szudáni iszlám rezsimmel szembeni véleménynyilvánításnak.

A bíróság a misszionárius laptopján talált videót használta fel bizonyítékként, melyen egy külföldi személy beszélget a helyiekkel. Szerintük ez egyértelműen azt igazolja, hogy Petr Jašek és két társa ártani akart Szudánnak, mivel információkat gyűjtöttek a keresztények üldözéséről és az országban folyó népirtásról. Szudán elnökét, az iszlamista Omar al-Bashirt egyébként népirtással és emberiség elleni bűncselekményekkel vádolja a Nemzetközi Büntetőbíróság. Az elnök nem titkolt célja, hogy fölszámolja a keresztények jelenlétét az országban.

Szudán az ötödik az Open Doors nemzetközi humanitárius szervezet listáján, melyen azok az országok szerepelnek, ahol a keresztények a legsúlyosabb jogsértéseknek vannak kitéve.

Elmer István

