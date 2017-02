Az Európai Néppárt támogatja Tusk újraválasztását

2017. február 28. 23:17

Az Európai Néppárt (EPP) teljes mellszélességgel támogatja Donald Tusk újraválasztását az Európai Tanács élére - jelentette be kedden Joseph Daul, a konzervatív erőket összefogó pártcsalád elnöke.

Donald Tusk elkötelezettsége és kemény munkája továbbra is felbecsülhetetlen - írta Daul a Twitteren.



Siegfried Muresan, az EPP szóvivője később azt közölte a Politico brüsszeli hírportállal, hogy Joseph Daul "az EPP egészének nevében nyilvánult meg, ide értve a néppárti állam- és kormányfők mindegyikét".



Mint mondta, a korábbi lengyel miniszterelnök figyelemre méltó munkát végzett a mostani nehéz időkben, és ez alkalmassá teszi őt az újraválasztásra.



Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó lengyel Jog és Igazságosság párt elnöke az utóbbi hetekben többször is leszögezte, az ellenzéki Polgári Platformhoz tartozó Tusk nem számíthat Lengyelország támogatására, amennyiben újból megpályázza az Európai Tanács elnöki posztját.



A Jog és Igazságosság párt az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportjának tagja az uniós parlamentben.



Az Európai Néppárt a kontinens legnagyobb pártcsaládja: a szervezetnek 40 országból 75 párt (köztük a Fidesz) a tagja, ők adják az Európai Bizottság, illetve az Európai Tanács elnökét, hét uniós és öt unión kívüli ország állam- vagy kormányfője néppárti, akárcsak az Európai Bizottság 14 tagja. Az Európai Parlament legnagyobb frakcióját is az EPP adja.



Tusk 2014. december 1-től tölti be az Európai Tanács elnöki tisztségét, mandátuma 2017. május 31-ig szól.



Az Európai Tanács elnökének mandátuma két és fél évre szól és egy alkalommal megújítható. Az elnök képviseli az Európai Uniót a nemzetközi színtéren, valamint ő hívja össze és vezeti le a tagállami csúcsvezetők üléseit.

MTI