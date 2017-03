ifj. Lomnici: Soros játszótere lett az EP-bizottság

2017. március 1. 09:13

Magyarország bevándorlás politikája volt terítéken hétfőn az Európai Parlamentben. Az ülést az európai szocialisták frakciója kezdeményezte és több civil szervezet is meghívást kapott. Többségük a magyar menekültügyi rendszert és a tervezett szigorításokat kritizálta, Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a bírálók a magyar ellenzéket képviselték. Megerősítette, ahogy Magyarország eddig is, ezután is mindent megtesz azért, hogy ne lehessen illegálisan Európába lépni.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a fő kérdés, hogy az érintett, külföldről finanszírozott civil szervezetek, amelyek a bírálatokat megfogalmazták, miért vettek részt a bizottsági ülésen, és milyen alapon képviselik azt a 80 ezer hazai civil szervezetet, amelybe a civil mozgalmak is beletartoznak. „Itt súlyos legitimációs probléma van” – jelentette ki az alkotmányjogász az M1 Ma reggel című műsorában.

Soros játszótere lett

Emlékeztetett: a Magyar Helsinki Bizottság felszólította az Európai Bizottságot, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Magyarországgal szemben az idegenrendészeti őrizet bevezetése miatt. „Ez már egyáltalán nem játék” – fogalmazott, hozzátéve: kérdés, hogy ez mennyire lesz gyakorlat az Európai Parlamentben, és hogy „ez a fajta elfogultság, egyoldalúság és kaotikus viszonyrendszer meddig marad fent”. Szerinte ahol lehetett, ütötték a magyar kormányzatot, ami nem szakmaiságról, hanem politikáról szólt.

Úgy vélte, a kezdeményező szocialisták győzelemként állítják majd be az ülésen történteket, hogy sikerült sarokba szorítani a magyar kormányt. „Ám a Soros-féle civil szervezetek megint beletenyereltek az emberi jogokba, és a bizottság is Soros György játszótere lett” – fogalmazott.

Folyamatos a támadás

Arra a kérdésre, hogy mikor születhet változás a brüsszeli hozzáállásban, azt mondta: 2010 óta permanens küzdelem zajlik, azóta nagyjából nincs olyan kormányzati intézkedés, amelyet ne támadtak volna meg. De ez nem egyedi, elég megnézni Lengyelországot.

Azokat az országokat ugyanis, amelyek nem teljesen, vagy csak részben vesznek részt a hibás uniós migránspolitikában, és nem fogadják el a fundamentalista emberi jogi megközelítés politikailag korrekt megközelítését, folyamatos nyomás alatt tartják, még a szuverenitást érintő kérdésekben is – húzta alá.

