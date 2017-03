Bírálja a Velencei Bizottság Törökországot

2017. március 1. 10:52

Törökország drámai módon távolodik a demokráciától, és tekintélyelvű rendszerré, autokráciává formálódik - állapította meg a Velencei Bizottság a Süddeutsche Zeitung című német lap szerdai beszámolója szerint.

A laphoz eljutott elemzésében az Európa Tanács alkotmányjogi szakértőkből álló testülete megállapította, hogy Törökország elmozdult egy "egyszemélyes rezsim" felé, és intézményrendszeréből hiányoznak azok a gátak, "fékek és ellensúlyok", amelyek megakadályozhatják egy "autoriter rendszer" kialakulását.



A bizottság a népszavazásra bocsátott alkotmánymódosításról készített elemzésében kiemelte, hogy az alkotmányos rend átalakításával a parlament csaknem teljesen elveszítené az államfő és a kormány ellenőrzésének jogát. Az elnök parlamenti kontroll nélkül nevezhetne ki és meneszthetne minisztereket, az eddiginél is szélesebb felhatalmazást szerezne arra, hogy rendeletek útján kormányozzon, és önállóan vezethetne be rendkívüli állapotot.



Az elnökkel szemben nemcsak a törvényhozás, hanem az igazságszolgáltatás is gyengülne, függetlensége utolsó maradványait is elvesztené, ha az áprilisi népszavazáson többséget kap az alkotmánymódosítás - figyelmeztet a bizottság.



A testület a népszavazás körülményeit is rendkívül élesen bírálja a Süddeutsche Zeitung értesülése szerint, elfogadhatatlannak nevezve, hogy - a tavaly nyári puccskísérlet miatt bevezetett - rendkívüli állapot közepette tartják meg. A politikai szabadságjogok szigorú korlátozásával járó rendkívüli állapot miatt hiányoznak az alkotmányról szóló referendum megtartásához szükséges demokratikus keretfeltételek, ezért vagy el kell halasztani a szavazást, vagy meg kell szüntetni a politikai szabadságjogok korlátozását - áll a Velencei Bizottság elemzésében.



Törökországban április 16-án rendeznek népszavazást az alkotmánymódosításról, amely az elnöki rendszer bevezetését jelentené, kiszélesítené a mindenkori államfő jogkörét, aki így a végrehajtó hatalom feje lenne. A változtatással megszűnne a Török Köztársaság 1923-as megalakulásával létrejött miniszterelnöki tisztség.



A kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) szerint az elnöki rendszerre az ország stabilitása érdekében van szükség, míg a bírálók szerint a lépés Recep Tayyip Erdogan államfő egyszemélyes uralmához vezetne, és a demokrácia, valamint a jogállamiság végét jelentené Törökországban.

MTI