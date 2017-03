A lengyel ellenzék egyértelmű választ kér a kormánytól

2017. március 1. 16:22

A lengyel ellenzék egyértelmű álláspontot kér a kormánytól arra, hogy támogatja-e Donald Tusk újrajelölését az Európai Tanács (EiT) elnöki posztjára - közölték szerdán a fő ellenzéki erő, a Polgári Platform (PO) képviselői varsói parlamenti sajtóértekezletükön.

"Az EiT legfontosabb posztjára pályázó lengyel jelöltnek élveznie kell a lengyel kormány támogatását" - nyilatkozott Andrzej Halicki, a PO képviselője. "Néhány napja cselszövéssel van dolgunk, mely kétségtelenül egyedüli célt szolgál. Lengyelország pozícióját gyengítő kicsinyes játék ez" - jelentette ki.



Halicki ezzel azokra a nyilatkozatokra utalt, amelyekkel a lengyel politikusok a Financial Times hétfői cikkére reagáltak. A brit napilap névtelen forrásokra hivatkozva megírta: Beata Szydlo lengyel kormányfő sorra puhatolózik az Európai Unió (EU) többi tagországának állam- vagy kormányfőjénél, hogy hajlandóak-e a korábbi lengyel miniszterelnök Tusk újraválasztása helyett egy másik lengyel jelöltet támogatni. A jelölt a PO soraiból megválasztott európai parlamenti képviselő, Jacek Saryusz-Wolski lenne.



A PO képviselői közölték: indítványt nyújtottak be a házelnökhöz, hogy az EiT jövő heti brüsszeli ülése előtt - amelyen az EiT-elnöki posztról is tárgyalnak - a kormány ismertesse álláspontját a szejmben.



Jaroslaw Kaczynski, a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) elnöke kedden megerősítette: Tusk semmiképpen sem számíthat Lengyelország támogatására. A Financial Times Saryusz-Wolskira vonatkozó értesüléseire reagálva Kaczynski leszögezte: nem kommentál "találgatásokat". Hasonlóan viszonyult a sajtókommentárokhoz a PiS több politikusa is, bár elvileg jó véleménnyel voltak Saryusz-Wolski személyéről.



Krzysztof Szczerski, az államfői hivatal külügyi államtitkára kedd este a közszolgálati televízióban elmondta: Saryusz-Wolski esetében "egyelőre nincs szó hivatalos jelöltről", amennyiben az ügy "megérlelődik, a kormányfő vagy a kormány formálisan tájékoztat" róla. Amennyiben Saryusz-Wolski jelölése hivatalossá válna, "jó jelöltségnek tartanám" - mondta Szczerski. Megjegyezte: elképzelhetetlennek tartja, hogy az EiT-elnök esetében a jelöltet származási országa támogatása nélkül egyáltalán fontolóra vegyék.



Rafal Bochenek kormányszóvivő bejelentette: Beata Szydlo szerda délután telefonon tárgyal Angela Merkel német kancellárral, akivel a jövő heti brüsszeli csúcstalálkozó előtt egyeztetnek. Arra az újságírói kérdésre válaszolva, szó lesz-e Tusk jelöltségéről is, Bochenek úgy reagált: a két kormányfő "az EU-ban zajló változásokat beszéli meg".



Tusk újraválasztását kedden támogatásáról biztosította az Európai Parlament legnagyobb frakciója, az Európai Néppárt (EPP), amelynek a PO is tagja. A PiS az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) képviselőcsoportjához tartozik.

MTI