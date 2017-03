Arany-emlékév - támogatás a PIM-nek és Nagykőrösnek

2017. március 1. 17:52

400 millió forintos fejlesztési támogatást kap az Arany János-emlékév keretében a Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) - közölte Prőhle Gergely, a PIM főigazgatója és az Arany-emlékév védnöki testületének titkára szerdán Budapesten.

Hozzátette: a négymilliárd forintos keretből gazdálkodó emlékév fő céljai között szerepel a tudományos munka, a sokszínű kulturális programkínálat és az intézményi fejlesztés is, utóbbi részeként szeretnék megújítani a nagyszalontai Csonkatoronyban található Arany-kiállítást is.



A főigazgató szerint az emlékév jó alkalom arra, hogy segítsen tisztázni, miként lehet a bölcsészettudományt a 21. század elvárásainak megfelelően fejleszteni. Kiemelte a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) kezdeményezését, amely Arany János összes létező költeményét szeretné digitálisan rögzíteni a legkiválóbb előadók tolmácsolásában.







A filológiai kutatások és az irodalomtörténet mellett szeretnének nyitni a kortárs irodalom felé is, eddig a Supka Géza Alapítvány és a Margó Fesztivál állt elő jelentős tervekkel ezen a téren - emelte ki.



A mai közélet számára Arany János szellemi örökségéből a legfontosabb az önreflexió képessége, az erkölcsi integritás, az intenzív és tevékeny hazaszeretet, a közügyekért való odaadás és kötelességtudat - hangsúlyozta Prőhle Gergely, aki szerint "népmozgalomszerűen" országszerte számtalan kezdeményezés indult az Arany-bicentenárium megünneplésére.



Kitért arra is: a kormány határozatban döntött az Arany János-emlékévet lebonyolító bizottság felállításáról Áder János köztársasági elnök vezetésével. A testület tagja még Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke és Fekete György, az MMA elnöke.



Az eseményen Csorba Csilla, az emlékév múzeumi kurátora elmondta: Arany János hagyatéka az MTA gyűjteménye mellett Nagyszalontán található, ezért nagy eredmény lenne, ha sikerülne megújítani az ottani emlékhelyet és kiállítást, amelynek anyaga restaurálásra szorul és digitalizálásra vár.



Új kiállítást terveznek a geszti Tisza-kastély parkjában álló kerti házban is, ahol Arany János a világosi fegyverletétel utáni bujdosása idején élt. Szerepel az emlékév kezdeményezései között a PIM Arany 200-busz elnevezésű, kistelepüléseket és fesztiválokat is felkereső mozgókiállítása, amely múzeumpedagógiai foglalkozásokat és interaktív tárlatot kínál az érdeklődőknek - fűzte hozzá.



Csorba Csilla kiemelte azt is, hogy az irodalmi múzeum fiatalok számára két pályázatot is hirdet. A 200 év - 200 üzenet Arany Jánosnak címet viselő pályázat keretében kétszáz leütéses szöveges üzenetben kell összefoglalni a költőfejedelem egy-egy versét, míg az #Arany2017 részeként paródiákat várnak a Letészem a lantot vagy az Epilógus című Arany-költeményekhez. Mindkét pályázat határideje március 20.







Az emlékév keretében Arany János 30 művéről fognak új fordításokat készíttetni és megjelentetni németül, franciául, lengyelül és szlovákul - mondta el Csorba Csilla.



A sajtótájékoztatón szó esett a PIM májusban nyíló Önarckép álarcokban című Arany-emlékkiállításáról is, amelyről Kalla Zsuzsa gyűjteményi igazgató beszélt. A hagyományos mellett a digitális technológiákat is alkalmazó tárlat azt igyekszik feltérképezni, hogy a költő miként vett reagált a modernitás kihívásaira, a korabeli közéleti eseményekre, és hogyan vett részt szövegeivel az irodalmi élet alakulásában.

Több mint egymilliárd forint támogatást kap Nagykőrös

Több mint egymilliárd forint támogatást kap az Arany János-emlékév alkalmából Nagykőrös, az összegből teljesen megújul a költő nevét viselő muzeális gyűjtemény - jelentette be szerdán a város polgármestere a nagykőrösi Arany János Emlékév Bizottság sajtótájékoztatóval egybekötött ülésén.

Czira Szabolcs jelentős várostörténeti eseménynek nevezte, hogy az Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett emlékév keretében 1 milliárd 40 millió forint támogatásban részesül a Nagykőrös - Arany János városa nevű fejlesztési programjuk.



Nagykőrös élen jár Arany emlékének ápolásában - mondta. A költő csaknem tíz éven át, 1851 és 1860 között tanított a helyi református gimnáziumban, mindig is nagy kultusza volt a városban, ezért is fordítanak kiemelt figyelmet az évforduló méltó megünneplésére - tette hozzá.



László Ditta, a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ igazgatója elmondta: a muzeális gyűjtemény épületének felújítására mintegy 870 millió forint támogatást kaptak. Az egykori tiszti és honvédkaszárnyát még 1836 és 1837 között építették. Az épület 1928-ban lett múzeum, 1951-ben vette fel Arany János nevét. 2013-ban az intézmény ugyan muzeális gyűjteménnyé alakult, de reményeik szerint a korszerű és modern felújításnak köszönhetően egy 21. századi múzeummá válhat.



A fejlesztés során a pincétől a padlásig, kívül és belül is megújul a gyűjtemény, melyben két állandó és három időszaki kiállítóteret alakítanak ki. Az országban egyedülálló Arany János-gyűjtemény is új, állandó kiállítást kap majd. A tervek szerint az intézmény múzeumi kávézóval és vinotékával igazi városi találkozóhellyé válhat - fogalmazott az igazgató.



Czira Szabolcs polgármester kiemelte: további terveik megvalósítására mintegy 126 millió forint támogatást kapott a város. Ezek között szerepel a múzeumkerti sétány felújítása, az Arany János nevét viselő iskolák találkozója, tudományos előadások és konferenciák megszervezése, kulturális programsorozatok és táborok megszervezése, megzenésített Arany-balladák kiadása, tanulmány- és turisztikai kötetek, illetve egy várostörténeti kalauz kiadása, továbbá egy Arany családot ábrázoló szoborcsoport felállítása is.



Tervezik továbbá egy úgynevezett kiránduló-csomag kialakítását is. Az Arany János nagykőrösi éveihez köthető állomásokat összekötő Arany-utat végigjárva ugyanis a városba látogatók egyszerre ismerkedhetnek meg Nagykőrössel és Arany János életével. Miközben végigjárják a költő kedvenc helyeit, megkóstolják kedvenc ételeit, a tejfölös paprikás csirkét nokedlivel vagy a Marcza-fánkot és megnézik a kiállított relikviákat, a város értékeiről és hangulatáról is információkat szerezhetnek.



A polgármester kiemelte: az Arany János-emlékév Nagykőrösön az Arany 200 - Arany, a nagykőrösi pedagógus című kiállítás március 2-ai megnyitójával indul. Az Arany János Kulturális Központ Rácz József Galériájában egy éven át tartó tárlaton látható lesz a költőtől elválaszthatatlan meggyfaboltja, pipái, de a digitális technikának köszönhetően írhatnak levelet az érdeklődők Arany János kézírásával vagy meghallgathatják a költő műveit Latinovits Zoltán előadásában.



A programok Minden fénylik, ami Arany címmel Miklosovits László életmű-kiállításával folytatódnak március 3-án az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjteményben. A grafikusművész gyakorlatilag az egész munkásságát Arany János műveinek illusztrálásának szentelte.



A hétvége kiemelkedő eseménye lesz a tizenharmadik alkalommal meghirdetett Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny is, melyre mintegy 215 diák jelentkezett több mint ötven településről köztük Miskolcról, Pécsről, Szegedről, Sárospatakról, Szászrégenből, Zentáról és Beregszászról.







