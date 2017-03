Élesen bírálták egymást a német kormánypártok vezetői

2017. március 1. 18:01

Élesen bírálták egymást a német kormánypártok vezetői a hagyományos hamvazószerdai politikai nagygyűléseken.



Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a jobboldali CSU vezetője pártja passaui rendezvényén sorsdöntőnek nevezte a szeptemberi szövetségi parlamenti választást, és hangsúlyozta, hogy a polgári erőknek meg kell akadályozniuk egy baloldali vezetésű kormány hatalomra jutását.



A CSU és az Angela Merkel kancellár vezette CDU szövetségétől jobbra álló Alternatíva Németországnak (AfD) párttal kapcsolatban Franz Josef Strauß néhai pártelnök-miniszterelnök híres mondását idézve kiemelte, hogy a CDU/CSU-tól jobbra nem vetheti meg a lábát demokratikus legitimációval rendelkező tényező.



A választóknak alaposan meg kell fontolniuk, hogy kire adják szavazatukat, mert baloldali kormányt kapnak cserébe, ha a CDU/CSU-tól jobbra álló erőre voksolnak szeptemberben - húzta alá Horst Seehofer.



A szociáldemokrata párt (SPD) kancellárjelöltjéről szólva aláhúzta, hogy Martin Schulz kampánybeszédeiben hamis adatokkal operál, megtéveszti választóit a többi között a rendőrségnél kezdett létszámfejlesztés ügyében is. Ha így folytatja, nem Martin Schulz lesz a neve, hanem "Martin, a csaló" (Schummler) - mondta a CSU elnöke.



Elfogadhatatlan, hogy az SPD nap mint nap a méltányos, fair választási kampányt kéri számon a CDU/CSU-n, miközben kancellárjelöltje "elszakad a valóságtól" beszédeiben - hangsúlyozta Horst Seehofer.



Az Agenda 2010 nevű - Martin Schulz által bírált - egykori reformprogrammal kapcsolatban azt mondta, hogy a jövőről kell beszélni, és hozzá kell fogni az Agenda 2025 kidolgozásához. A program középpontjába az állások megőrzését és a munkahelyteremtést kell helyezni, mert "a legjobb szociálpolitika a biztos munkahely".



Továbbá a középosztály támogatására véghez kell vinni "minden idők legnagyobb szabású adócsökkentését", meg kell szüntetni a keleti tartományok felzárkóztatását szolgáló szolidaritási járulékot, és gyerekenként évi 1200 eurós támogatással járó otthonteremtési programot kell indítani.

A migrációs válságról szólva Horst Seehofer kiemelte, hogy a CSU továbbra is ragaszkodik a felső létszámhatár bevezetéséhez a menedékkérők befogadásában, és követeli, hogy valamennyi menedékkérőt tartóztassák fel a határon, és már ott hozzanak döntést arról, hogy jogosultak-e a német állam védelmére.



Ugyanakkor hitet tett amellett, hogy a nemzetközi viszonyok gyors és mélyreható változásai közepette Angela Merkel a legalkalmasabb arra, hogy kancellárként kiálljon Németországért.



Horst Seehofer a CDU/CSU kezdettől fogva képviselt álláspontját megerősítve hangoztatta: szó sem lehet arról, hogy Törökországot felvegyék az EU-ba. Az utóbbi hónapok belpolitikai fejleményei, a "jogállamiság megtiprása" miatt azonnal fel kell függeszteni a török uniós csatlakozási tárgyalásokat - tette hozzá.



Manfred Weber, a CSU alelnöke, az Európai Néppárt európai parlamenti (EP-) frakcióvezetője beszédében hangsúlyozta, hogy aki az SPD-re szavaz, "behozza Törökországot az EU-ba". Martin Schulz egy "elhibázott menekültpolitika" képviselője, szélesre tárná Európa kapuját a menekültek előtt, ami "árulás" Európa munkanélküliséggel sújtott fiatalsága ellen - mondta Manfred Weber.



Alexander Dobrindt elnökségi tag, szövetségi közlekedési miniszter hangoztatta: Martin Schulz nem érti, hogy a jobboldaliaknak, konzervatívoknak mit jelent a haza fogalma, ezért küzdeni kell az SPD, a Baloldal (Die Linke) és a Zöldek hatalomra jutása, a "baloldali köztársaság" kialakulása ellen, mert csak így lehet biztosítani, hogy "Bajorország Bajorország maradjon, és Németország Németország maradjon".



Martin Schulz az ugyancsak bajorországi Vilshofenben tartott gyűlésén a CDU és a CSU között a menekültügyben kialakult vitákra utalva hangsúlyozta, hogy a két párt "kényszerházasságban" él egymással, és "már nem is tudnak egymással beszélni, csak egymásról".



Az SPD-s kancellárjelölt azért is bírálta a CSU-t, mert "díszvendégként" fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, aki szavai szerint megtagadta a szolidaritást Németországgal és egész Európával a menekültek befogadásában.



Az SPD a "bástya", amely megvédi Európát a "megsemmisítésére törő nacionalistákkal", valamint a "demokrácia ellenségeivel", a rasszizmussal és az idegenellenességgel szemben - hangsúlyozta Martin Schulz.



A baloldali kancellárjelölt ismét hitet tett amellett, hogy a "keményen dolgozó emberekért" akar küzdeni kormányfőként. Ezért kezdeményezi az Agenda 2010 reformját. Az előző szociáldemokrata vezetésű kormány idején, a kétezres évek elején elindított program ugyan javította Németország versenyképességét, de kiigazításra szorul, így a többi között hosszabb ideig kell folyósítani a munkanélküli segélyt a rászorulóknak. Növelni kell az állami beruházásokat is, legfőképpen a közoktatásra, a felsőoktatásra és a szakmai képzésre kell több pénzt fordítani - fejtette ki Martin Schulz.



Az úgynevezett politikai hamvazószerda a német belpolitika különleges dátuma: a farsangi időszak utolsó napját a pártok a több évtizedes hagyomány jegyében egymás éles hangú, de olykor ironikus támadásának jegyében töltik egy-egy kibérelt csarnokban vagy hatalmas sörsátorban. A pártvezetők beszédei közben a párttagokból, szimpatizánsokból álló hallgatóság jókat derül, és közben a húsvétig tartó 40 napos nagyböjt előtt finom ételekkel és italokkal kényezteti magát.



A CDU is megtartja hagyományos nagygyűlését, a mecklenburg-elő-pomerániai Demminbe szervezett szerda esti rendezvény fő szónoka Angela Merkel pártelnök-kancellár.

MTI