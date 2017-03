Merkel: az SPD a múltról veszekedik, a CDU a jövővel foglalkozik

2017. március 1. 19:27

Míg a német szociáldemokraták (SPD) a múltról veszekednek, a kereszténydemokraták (CDU) Németország jövőjével foglalkoznak, és a biztonság, a fegyelmezett költségvetési politika és a szociális piacgazdaság fenntartásának garanciáját jelentik - mondta Angela Merkel német kancellár, a CDU elnöke szerdán pártja hagyományos hamvazószerdai nagygyűlésén elmondott beszédében.

A kancellár a szűkebb politikai hazájában, Mecklenburg-Elő-Pomeránia tartományban fekvő Demminben tartott gyűlésen kiemelte, hogy az SPD még mindig a kétezres évek elején elindított Agenda 2010 nevű reformprogramon vitatkozik, a CDU viszont azzal foglalkozik, hogy milyen kihívások előtt áll az ország és mit kell tenni azért, hogy 2025-ben is sikeres legyen.



Így a CDU a garancia a többi között arra, hogy a biztonsági szervek kellő létszámmal, felszereléssel és szakmai tudással tudjanak gondoskodni a németek biztonságáról, és arról is, hogy a mai adófizetők gyermekei és unokái érdekében továbbra is kiegyensúlyozott legyen az államháztartás.



A CDU az a párt, amely felismerte, hogy "a jövő kulcsa az oktatás", ezért a kereszténydemokraták gondoskodnak arról, hogy az ország az oktatás, a képzés és a felnőttek továbbképzése - az "élethosszig tanulás" - rendszerének fejlesztésével megbirkózhasson a digitalizáció kihívásával - mondta Angela Merkel, kiemelve, hogy a programozás rövidesen olyan elengedhetetlen alapkészség lesz, mint az írás-olvasás.



A menekültválságról szólva hangsúlyozta, hogy a németek és a társadalmi munkában dolgozó önkéntesek a védelemre szoruló emberekért tett humanitárius áldozatvállalás révén büszkék lehetnek a hazájukra és saját magukra.



A német állam védelmét élvező menekülteknek viszont be kell illeszkedniük, meg kell tanulniuk németül, tiszteletben kell tartaniuk a törvényeket és a német értékrendet.



A legfontosabb az alaptörvény első cikkelye, miszerint az emberi méltóság sérthetetlen, ami kivétel nélkül minden emberre vonatkozik. Ebből következik a tisztelet is a mások véleménye, nézete iránt, amennyiben az adott nézet nem feszíti szét az alaptörvény és a jogszabályok kereteit - húzta alá Angela Merkel.



"Büszkék vagyunk arra, hogy tudunk vitázni, de a gyűlölet és a megvetés nem lehet a másként gondolkodókkal szembeni fellépés eszköze, mi a méltányos vita kultúrájára, a mások véleményének tiszteletére és a jó érvekre építünk" - mondta a német kancellár, megjegyezve, hogy választási évben mindezt nem árt leszögezni.



A Die Welt című lap letartóztatott törökországi tudósítójával kapcsolatban aláhúzta, hogy "a szabad és független médiumok léte a demokrácia része, és ezt soha nem lehet megkérdőjelezni", akkor sem, ha az újságírók "kényelmetlenséget" okoznak a politikusoknak.



A német kormány mindent megtesz a Die Welt tudósítója, Deniz Yücel szabadon bocsátásáért, aki semmi mást nem tett, csak a munkáját végezte - jelentette ki Angela Merkel.



A CDU testvérpártja, a bajor CSU Passauban tartotta hamvazószerdai nagygyűlését, amelyen a pártelnök, Horst Seehofer beszédében élesen bírálta az SPD kancellárjelöltjét, Martin Schulzot. Mint mondta, a baloldali jelölt kampánybeszédeiben hamis adatokkal operál, megtéveszti választóit a többi között a rendőrségnél kezdett létszámfejlesztés ügyében is. Ha így folytatja, nem Martin Schulz lesz a neve, hanem "Martin, a csaló" (Schummler) - mondta a CSU elnöke.



Martin Schulz az ugyancsak bajorországi Vilshofenben tartott gyűlésén a CDU és a CSU között a menekültügyben kialakult vitákra utalva hangsúlyozta, hogy a két párt "kényszerházasságban" él egymással, és "már nem is tudnak egymással beszélni, csak egymásról".



Az úgynevezett politikai hamvazószerda a német belpolitika különleges dátuma: a farsangi időszak utolsó napját a pártok a több évtizedes hagyomány jegyében egymás éles hangú, de olykor ironikus támadásának jegyében töltik egy-egy kibérelt csarnokban vagy hatalmas sörsátorban.



A hamvazószerdai nagygyűlések a szeptember 24-én tartandó szövetségi parlamenti (Bundestag-) választást felvezető kampányát nyitányát jelentették. Egy szerdán ismertetett felmérés szerint egyre szorosabb a verseny a 2013 óta együtt kormányzó CDU/CSU pártszövetség és az SPD között: a Forsa közvélemény-kutató intézet adatai szerint a CDU/CSU országos választói támogatottsága 33 százalékos, ami 1 százalékos gyengülés az egy héttel korábbihoz képest, míg az SPD változatlanul 31 százalékon áll, ami azt jelenti, hogy sikerült stabilizálnia támogatottságát, amely 10 százalékponttal erősödött, amióta január végén bejelentették, hogy Martin Schulz indul a kancellári tisztségért.



Amennyiben a kancellárt közvetlenül lehetne megválasztani, a németek 38 százaléka a 2005 óta hivatalban lévő Angela Merkelre szavazna, ami 1 százalékpontos csökkenés az egy héttel korábbihoz képest, míg Martin Schulz 1 százalékponttal erősödve 37 százalékon áll a Stern című hírmagazin és az RTL kereskedelmi televízió megbízásából végzett, Stern-RTL-Wahltrend című kutatás új adatai szerint.



A Bundestag ellenzéki oldalán az SPD-től balra álló Baloldal (Die Linke) 1 százalékponttal gyengülve 7 százalékon áll, a Zöldek 1 százalékponttal 8 százalékra erősödtek. A CDU/CSU-tól jobbra álló, parlamenten kívüli Alternatíva Németországnak (AfD) 1 százalékponttal erősödve 9 százalékon áll. A Bundestagból 2013-ban kiesett liberális FDP visszakerülhet, támogatottsága 7 százalékos, 2 százalékponttal meghaladja a bejutási küszöböt.



A Forsa február 20-24. között készítette az új Stern-RTL-Wahltrend kutatást, 2500 ember megkérdezésével, adatai a szavazókorú népességre nézve reprezentatívak.

