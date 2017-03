Luther-sörrel köszönthetjük a reformációt

2017. március 1. 19:35

Kézműves sörökkel tiszteleg Luther Márton és Kálvin János előtt egy új sörfőzde a reformáció emlékévében, így próbálva meg szélesebb körrel is megismertetni a teo­lógusok üzenetét. A Luther Mártonról és Kálvin Jánosról elnevezett kézműves söröket a Deák téri Evangélikus Országos Múzeumban mutatták be.

„Egyél finomat, igyál tiszta sört és olvasd az igazságot” – ismételgetik gyakran a sörkedvelők Luther Márton szavait. A reformáció 500. évfordulója alkalmából a Reformátor sörfőzde ünnepi termékekkel lépett piacra, igyekezve így is emléket állítani az keresztyénség megújításában komoly szerepet betöltő teológusoknak. A Lutherről és Kálvin Jánosról elnevezett kézműves söröket a Deák téri Evangélikus Országos Múzeumban mutatta be a sajtó képviselőinek Végh Szabolcs, a sörfőzde ügyvezetője. Elmondta, hogy a sörök megszületésének ötlete a tavaly októberi balatonszárszói Lutherfeszten fogant meg.

A hazai kézműves sörforradalomnak köszönhetően talán egyre szélesebb rétegekhez juthat el a reformáció üzenete ebben a rendhagyó formában is, véli Végh Szabolcs. Az üvegek címkéjén a fentebb már említett Luther-idézet mellett Kálvin és Pál apostol gondolatai is helyet kapnak. A sörfőzde ügyvezetője a kóstolót megelőző rövid kis beszédében emlékeztetett, hogy a kulturált sörfogyasztás jelentős szerepet töltött be a kifinomult ízléséről is ismert Luther életében.

A fennmaradt elbeszélések szerint az evangélikus felekezet megalapítójának számító, egykori Ágoston-rendi szerzetes otthon is élvezhette a friss sör nyújtotta élményeket, mivel felesége, Bora Katalin – férje és a hozzájuk látogatók nagy örömére – kis sörfőzdét üzemeltetett a lakásuk pincéjében. Egy ismert anekdota is megörökítette Luther sör iránti rajongását. Az otthonától távol tartózkodó reformátor egyszer azt üzente feleségének, hogy a friss sör elkészülte előtt ne is várják haza.

Bár pontosan nem lehet rekonstruálni, hogy Luther melyik sörfajtát kedvelte a legjobban, az emlékévre szánt kézműves söröket készítő szakember, Németh Antal igyekezett az akkoriban kedvelt ízvilághoz legközelebb eső fajtát választani. Ezért is döntött a XVI. század eleje óta ismert tradicionális német félbarna sör, a Düsseldorfer Altbier mellett. A felsőerjesztésű, karamelles színárnyalatú sör a letisztult íze mellett a gyöngyöző buborékoknak és a tartalmas habnak köszönhetően remek szomjoltónak számít. A francia származású Kálvin János, Lutherrel ellentétben, inkább a borokat szerette, ezért a sörfőzőmester egy merőben más jellegű összeállítással rukkolt elő a róla elnevezett sör kapcsán.

Az alsóerjesztésű Hopfen Lager típusú nedűt egy speciális, illatában és zamatában a fehér borokra emlékeztető komlóval kezelték. A világos sör intenzív ízélményt ad, hosszú, lassú kortyokkal hozza ki az igazi karakterét. Szomjoltás helyett inkább önmagában való értéke miatt fogyasszuk. A két üveg sörből és egy gravírozott pohárból álló emlékcsomag jelenleg szinte csak az interneten rendelhető, de hamarosan kapható lesz a kiskereskedelemben is.

magyaridok.hu