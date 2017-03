Zűrzavaros a helyzet Macedóniában

Nem bízza meg kormányalakítással Zoran Zaevet, a balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetségnek (SDSM) elnökét Gjorge Ivanov jobboldali államfő, mert - mint mondta - "lelkiismerete megakadályozza", hogy olyan emberre bízza a kormányalakítást, aki veszélyezteti Macedónia egységét és függetlenségét.

"A lelkiismeretem, a törvények és az ország alkotmánya nem engedi, hogy olyan valakinek adjam ezt a megbízást, aki Macedóniát egy másik ország alárendeltjévé, és attól függővé tenné" - magyarázta az államfő. "Megnyugodhatnak, amíg én vagyok az elnök, nem adok megbízást olyan embernek, akinek az ország függetlenségét és területi egységét veszélyeztető platformja van" - szögezte le.



A december 11-i előrehozott parlamenti választást követően a macedón köztársasági elnök a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártjának (VMRO-DPMNE) elnökét, Nikola Gruevszkit kérte fel kormányalakításra, ám neki nem sikerült az alkotmányos határidőn belül megszereznie a kellő támogatást ahhoz, hogy felállítsa kabinetjét.



Az államfő ezt követően kijelentette: azt a pártot bízza meg kormányalakítással, amely támogatói aláírásokkal tudja bizonyítani, hogy képes megszerezni a szükséges parlamenti többséget, azaz legalább 61 képviselő támogatását. Zoran Zaev hétfőn 67 támogatói aláírást adott át, miután maga mellé tudott állítani három albán kisebbségi pártot: a Demokratikus Unió az Integrációért (DUI) mellett a nemrégiben alakult Besa (Ígéret) és a szintén fiatalnak számító Albánok Szövetsége állt a szociáldemokrata politikus mellé.



Az albán pártok a partneri kapcsolatért cserébe azt kérték, hogy az albán legyen a második hivatalos nyelv az ország egész területén, ne csak az albán többségű részeken, és az albán kisebbség tagjait a lakossági számarányuknak megfelelő mértékben foglalkoztassák az állami intézményekben, mint a macedónokat. Emellett az ország himnuszának, zászlajának és címerének felülvizsgálatát követelték, hogy azok jobban hangsúlyozzák az ország többnemzetiségű mivoltát, valamint a nemzetiségek egyenjogúságát. A 2,1 milliós Macedónia lakosságának körülbelül egyharmadát teszi ki az albán kisebbség.



A megegyezés hírének hallatán Macedónia több városában is heves tiltakozások bontakoztak ki. A VMRO-DPMNE támogatói így jelezték, nem értenek egyet az SDSM és a DUI szövetségével, az albán követelések ugyanis szerintük megbontanák a nemzeti egységet.



Gjorge Ivanov államfő szerdán ugyanezzel, vagyis a nemzeti egység veszélyeztetésével indokolta, miért nem kéri fel kormányalakításra a szociáldemokratákat. Úgy fogalmazott: kellemetlen meglepetés érte, amikor kiderült, hogy Zaev elfogadta az úgynevezett albán platformot. Egy másik ország elképzelését megvalósítani alkotmányellenes és büntetendő - tette hozzá. Véleménye szerint Macedóniát nem lehet zsarolni és szuverenitását, belső egységét veszélyeztetni. Ez a platform pedig - folytatta a macedón elnök - tovább súlyosbítaná a több mint két éve tartó belpolitikai válságot.



A macedón sajtóban albán platformnak nevezett, hét pontból álló megállapodást a macedóniai albán kisebbségi pártok, valamint Edi Rama albán miniszterelnök és Hashim Thaci koszovói elnök dolgozta ki idén januárban Tiranában. Az egyezség arra vonatkozik, hogy mit kérnek a macedóniai kormányalakítás támogatásáért cserébe. Az elképzelést pedig az albán kormányfő történelminek nevezte.



Gjorge Ivanov egyben jelezte: hiányolja, hogy a nemzetközi közösség nem bírálta a platformot vagy az SDSM és a DUI egyezségét. Az Európai Unió többször is utalt arra, hogy mihamarabb fel kell állnia az új kormánynak. Federica Mogherini, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője csütörtökön Szkopjéba látogat, hogy az ország európai integrációjáról tárgyaljon, így Ivanov bejelentése nagy meglepetést okozott.

Mogherini: az integrációs törekvések felülírják a pártérdekeket

Az európai integráció támogatását a pártérdekek fölé kell helyezni - jelentette ki Federica Mogherini szerdán a podgoricai törvényhozásban arra reagálva, hogy a parlamentben az ellenzéki képviselők székei üresen maradtak.

A montenegrói közszolgálati televízió (RTCG) beszámolója szerint Mogherini "szomorúan" vette tudomásul, hogy az ellenzék annak ellenére sem függesztette fel a parlament bojkottját, hogy ő arra kérte őket, vegyenek részt a díszülésen. Az ellenzéki Demokrata Front (DF) viszont felháborodott hangú levélben fejezte ki nemtetszését, amiért az uniós politikus elutasította, hogy az ellenzéki pártok vezetőivel találkozzon.



Az uniós külpolitikai képviselő kijelentette, hogy üzenete egyértelmű: az Európai Unió törődik Montenegróval, és az EU kapui az egész térség számára nyitva állnak. Hozzátette, hogy a nyugat-balkáni regionális együttműködés az egész európai kontinens számára kulcsfontosságú.



Federica Mogherini arról is beszélt, hogy Montenegró fiatal országnak számít Európában, hiszen 2006-ban vált függetlenné, de azóta jelentős előrelépéseket valósított meg az európai integráció felé vezető úton. Felhívta a figyelmet arra is, hogy nyugat-balkáni ország csak egy lépésre van a teljes jogú NATO-tagságtól, és már eddig is jelentős mértékben hozzájárult a nemzetközi katonai missziókhoz.



Federica Mogherini egy belpolitikai válságtól sújtott Montenegróba érkezett, ahol a törvényhozás munkáját hónapok óta bojkottálja az ellenzék - emlékeztetett a podgoricai sajtó. A podgoricai parlament november elején alakult meg, ám az ellenzék azóta sem hajlandó részt venni az üléseken, mert úgy véli, hogy az októberi választás nem volt szabad, demokratikus és tisztességes. Az ellenzéki pártok úgy nyilatkoztak, hogy a választás napján leleplezett puccskísérletet megrendezték, annak célja a választók megfélemlítése volt, valamint az, hogy mindenképpen az uniópárti politikai erőkre szavazzanak az emberek.



A látogatása előtt Federica Mogherini azt hangsúlyozta, hogy a nyugat-balkáni országok együttműködése kulcsfontosságú az EU számára. Mint mondta: minden érintett országban az integrációs törekvések megvalósulását kívánja látni, hogy biztos lehessen benne, ez a folyamat már visszafordíthatatlan.



Véleménye szerint az 1991-1995-ös délszláv háborúk hatása még mindig érezhető a Nyugat-Balkánon, a változó gazdasági és politikai helyzet pedig további nyomást gyakorol a térség országaira, azonban "az Európai Unió nem lesz teljes mindaddig, amíg ez az Európa szívében fekvő térség is nem válik egységessé, és a közösségünk tagjává".



A teljes jogú uniós tagság előtt álló nyugat-balkáni országok közül Podgorica jutott a legtovább az európai integráció útján. A 35 tárgyalási fejezetből eddig 26-ot nyitottak meg, és kettőt ideiglenesen le is zártak a tárgyaló felek. A délszláv állam 2010. december 17-én az EU tagjelölt országává vált, s másfél évvel később, 2012 júniusában meg is kezdődtek a csatlakozási tárgyalások. A csatlakozást a lakosság több mint 60 százaléka támogatja.



Az uniós politikus Podgoricában találkozott az államfővel, a miniszterelnökkel és a házelnökkel is. Négynapos nyugat-balkáni látogatása során Montenegró után Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Szerbiába, Albániába és Koszovóba utazik, a látottakról pedig március hatodikán tájékoztatja az EU külügyminisztereit.

