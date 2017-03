Lombardia megoldást keres a migrációs helyzetre

2017. március 1. 23:41

A migrációs helyzetről tanácskoztak szerdán az északnyugat-olaszországi Lombardia tartomány polgármesterei Milánóban.

A Giuseppe Sala milánói főpolgármester vezette találkozón elhangzott, hogy a tízmilliós Lombardiában több mint 1,3 millió a bevándorlók száma. Közülük mintegy 97 ezer az illegális bevándorló.



Giuseppe Sala, a kormánykoalíciót vezető Demokrata Párt (PD) politikusa kijelentette, hogy a bevándorlókat célzó munkahelyteremtés nélkül a befogadás nehéz feladat.

Giorgio Gori, Bergamo polgármestere elmondta, hogy a városban 38 ezer bevándorlót sújtottak kiutasítási rendelettel, de a helyi hatóságok közülük csak 5800-at tudtak elszállítani Olaszországból, mert ez költséges eljárás és nehézkesen megy.



Marcello Cardore, Milánó új idegenrendészeti parancsnoka azt hangoztatta, hogy a befogadás biztonságot is kell, hogy jelentsen az olaszok és a városban letelepedett külföldiek számára is.



Az egyik leggazdagabb olasz tartománynak számító Lombardia fogadta be eddig Itáliában a legtöbb menedékkérőt, az Olaszországba érkezettek több mint húsz százalékát. Mariastella Gelmini, az ellenzéki Hajrá Olaszország (FI) politikusa szerint a tartomány az "összeroppanás" szélén áll a migrációs teher alatt. Matteo Salvini, az Északi Liga vezetője nem titkolta, arra utasította pártjának lombardiai polgármestereit, egyetlen menedékkérőt se fogadjanak be.



Giuseppe Sala ugyanakkor bejelentette, hogy május 20-án Milánó utcáin ugyanolyan menetet tartanak a migránsok befogadása mellett, amilyet február 25-én Barcelonában rendeztek 160 ezer ember részvételével.



Az olasz kormány ezzel egy időben megkezdte a menedékkérőket befogadó önkormányzatoknak ígért anyagi segítség kifizetését. Az Olasz Közlöny adatai szerint a mintegy 8000 olaszországi önkormányzatból valamivel kevesebb mint 2600-ról van szó, amelyek között összesen 100 millió eurót osztanak szét. Ötszáz eurót kapnak minden 2016-ban befogadott ember után.

MTI