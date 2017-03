Soltész: becsapja az embereket a PC-beszéd az iszlámról

2017. március 1. 23:52

Becsapja az embereket a politikailag korrekt beszéd az iszlámról, és veszélybe sodorja a társadalmat - figyelmeztetett Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár szerda este Budapesten.

Marc Fromager Háborúk, olaj és radikalizmus - Csapdában a közel-keleti keresztények című könyvének bemutatóján az államtitkár kiemelte: a menekültválságért felelősek azok a "politikailag korrekt beszédet hirdetők" is, akik miatt nem lehetett beszélni a radikális iszlámról, a terrorizmus valódi arcáról és annak okairól sem.



Soltész Miklós szólt arról, hogy a magyar kormány időben felismerte és vállalta is a felelősséget, amit a történelem rótt rá. Amikor pedig úgy döntött, hogy megvédi Magyarországot, azzal Európa jelentős részét is megóvta. Mindeközben segítette - a karitatív szervezeteken keresztül - a valóban rászoruló úton lévőket - tette hozzá.



Marc Fromager a könyvbemutatón arra hívta fel a figyelmet, hogy az iszlám azért radikalizálódik, mert "mélységes válságban van". E válság egyik oka pedig - a modernitás és a globalizáció mellett -, "meglepő módon, a kereszténység vonzereje". Egyre több muszlim tér át ugyanis a Krisztus-hitre, és erre a számukra aggasztó jelenségre reagálnak a muszlimok keresztényüldözéssel - mondta.



A szerző rámutatott: a közel-keleti válságnak politikai, gazdasági és vallási okai egyaránt vannak. Ebben a térségben mindig háború volt, de a mostani nem csak polgárháború, hiszen ha az volna, akkor szírek lőnék egymást. Valójában a felkelők többsége zsoldos, aki külföldről kapja fizetését és fegyverét. Ez tehát egy nemzetközi konfliktus, és az Iszlám Állam megerősödéséért a nyugati világ is felelős - magyarázta.



Elmondása szerint a Közel-Kelet térképének átrajzolása egy olyan terv része, amelyben Irakot három részre osztották: a déli rész a siítáké, az északi a szunnitáké, észak-keleti terület pedig a kurdoké lett.



Marc Fromager szerint Szíriára ugyanez a sors vár, és nem véletlen, hogy a tíz évvel ezelőtt készült, az új Közel-Kelet tervét mutató térképeken Szíria területe egybeesik az Iszlám Állam által elfoglalt területekkel.



Okfejtése szerint a konfliktus fenntartásában részt vesz Nagy-Britannia és Franciaország is, mert "jóban akar lenni" Szaud-Arábiával és Katarral. Egyrészt, mert szükségük van a kőolajukra és földgázukra, másrészt, mert fegyvert akarnak eladni nekik, harmadrészt, mert szükségük van a befektetéseikre. "Összességében tehát mindannyian felelősek vagyunk a káoszért, és a következményeit is viselni fogjuk valamennyien" - tette hozzá Marc Fromager.



A szerző az üldözött keresztények megsegítésére létrehozott pápai szervezet, az Aid to the Church in Need párizsi központjának igazgatója.



A Párizsban 2015-ben megjelent könyvet magyarul a Kairosz Kiadó adta ki.

