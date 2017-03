Elhallgatta oroszországi találkozásait Jeff Sessions

2017. március 2. 08:37

Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter még szenátorként kétszer is találkozott Oroszország washingtoni nagykövetével az elnökválasztási kampány idején, de erről hallgatott a miniszteri kinevezése előtti szenátusi meghallgatáson - értesült a The Washington Post című amerikai napilap.

Az újság online kiadásában azt írta név nélkül nyilatkozó igazságügyi minisztériumi tisztségviselőkre hivatkozva, hogy az egyik magánmegbeszélés Sessions és Szergej Kiszljak orosz nagykövet között az akkor még szenátori tisztséget betöltő amerikai politikus irodájában zajlott le tavaly szeptemberben, amikor – az amerikai hírszerzés szerint – tetőfokára hágott az orosz kiberhadjárat, amellyel Moszkva befolyásolni próbálta az amerikai elnökválasztás eredményét.

Az amerikai lap úgy tudja, hogy Sessions és Kiszljak júliusban is találkozott egymással. A két találkozó idején Sessions a szenátus fegyveres erők bizottságának tagja volt, és Trump egyik külpolitikai tanácsadója. Jelentős szerepet játszott Trump kampányhadjáratában, amelyhez tavaly februárban csatlakozott.

“Nem kommunikáltam az oroszokkal”

Amikor a kinevezése előtti, január 10-i szenátusi meghallgatáson a politikust Donald Trump kampánystábjának emberei és Moszkva képviselői közti kapcsolatfelvételekről kérdezte egy demokrata párti szenátor, Al Franken, Sessions nem tett említést az orosz nagykövettel folytatott megbeszéléseiről.

“Nem tudok semmi ilyesmiről, nem kommunikáltam az oroszokkal” – idézi Sessions akkori nyilatkozatát a The Washington Post, amely közzétette a szenátusi meghallgatásról szóló videofelvételt is. A lapot tájékoztató minisztériumi illetékesek szerint Session úgy ítélte meg, hogy a törvényhozók számára nem lényegesek az orosz nagykövettel folytatott megbeszélései, és Sessions részleteiben már nem is emlékszik arra, hogy miről tárgyalt Kiszljakkal.

“Egyáltalán semmi félrevezető nem volt a válaszában” – mondta a lapnak Sarah Isgur Flores, Sessions szóvivője. Felhívta a figyelmet arra, hogy a szenátusi meghallgatáson Sessionst Oroszország és a Trump-kampány kapcsolatairól kérdezték, és nem azokról a találkozókról, amelyeket ő szenátorként, a fegyveres erők bizottságának tagjaként bonyolított le. A szóvivő hozzátette, hogy Sessions tavaly több mint 25 megbeszélést folytatott ilyen minőségében külföldi nagykövetekkel.

Heves viták után mégis megszavazták miniszternek

A 70 éves alabamai politikust – aki két évtizede tagja a szövetségi szenátusnak – végül 52:47 arányban szavazták meg több mint egy napig tartó kemény vita után, amelyben a demokrata párti szenátorok hevesen bírálták és elutasították jelöltségét. Az amerikai lap azt írja, hogy Sessions és a nagykövet titokban tartott megbeszélései miatt felerősödhetnek a kongresszusi követelések, hogy egy külön bizottság vizsgálja Oroszország állítólagos szerepét az amerikai elnökválasztási kampányban.

Michael Flynn-nek, Trump első nemzetbiztonsági tanácsadójának le kellett mondania a múlt hónapban, miután fény derült arra, hogy az Oroszország elleni amerikai szankciókról tárgyalt az orosz nagykövettel még Trump hivatalba lépése előtt, és megbeszéléseit illetően félrevezette Mike Pence alelnököt.

Sessions főügyészként nemcsak az igazságügyi minisztériumot vezeti, hanem felügyeli a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) is, amely vizsgálta az orosz beavatkozást az amerikai elnökválasztásba és Trump kampánystábjának esetleges kapcsolatait az oroszokkal.

A Trump-kampány és orosz tisztségviselők közötti kapcsolat legitim lehet

Lindsey Graham befolyásos dél-karolinai republikánus szenátor szerint ha voltak is kapcsolatok a Trump-kampány és orosz tisztségviselők között, azok legitimek lehettek.

John McCain republikánus szenátor és Graham véleménye szerint Trump elnök a bevándorláspolitikában igazi változást hozhat, bár elhibázottnak tartják, hogy bizonyos országokból átmenetileg felfüggesztette a beutazásokat . Mint Graham mondta: ez sérti például azt a 3500 muzulmán vallású amerikait is, aki a hadseregben szolgál.

A dél-karolinai szenátor hozzátette: Donald Trumpnak meg kell értenie, hogy az ilyen cselekedeteit vallásellenes támadásnak fogják fel, és “ezen csak veszíthetünk”. Mindketten üdvözölték a készülő új elnöki rendeletet a bevándorlás szabályozásáról.

Graham és McCain is elégedetten szólt Donald Trump Észak-Koreával szembeni politikájáról, de ostorozták az Oroszországgal szembenit. Oroszországot Lindsey Graham “sötét foltnak” nevezte, és álláspontja szerint Trump “mintha vak lenne”, ha Oroszországról van szó, pedig – tette hozzá a szenátor – Vlagyimir Putyin orosz elnök “mindenütt rombolja a demokráciát”.

McCain szenátor azon meggyőződésének adott hangot, hogy “az oroszok megpróbáltak beavatkozni az amerikai választási folyamatba, s szerinte ezért is fontos sokkal több figyelmet fordítani rájuk s arra, amit Európában tesznek”. A szenátor, mint mondta, a francia választásokra utalt.

Amikor szóba került a Trump-kampány és orosz tisztségviselők közötti esetleges kapcsolatfelvétel, Lindsey Graham leszögezte: ha voltak is ilyenek, azok legitimek lehettek. Azonban nem volt hajlandó kommentálni a The Washington Post című lap szerda este megjelentetett azon információit, miszerint Jeff Sessions igazságügyi miniszter a kampány idején találkozott a Washingtonban akkreditált orosz nagykövettel.

