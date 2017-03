Völner: a nemzet egységes a Gulág megítélésében

2017. március 2. 10:40

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások most zárult emlékévének az a legkedvezőbb tapasztalata, hogy mennyire magukénak érezték az emberek, a települések, és hogy a nemzet egységes a Gulág megítélésében.

Az államtitkár az M1 aktuális csatornán csütörtökön azt mondta: az elmúlt két évben állított emlékművek arra figyelmeztetnek, nehogy "bárki a jövőben megtévesztéssel, erővel vagy bármi hasonló módon hatalomra kerülve aljasságokat kövessen el a nemzet ellen".



Völner Pál beszélt arról a pénteken tartandó konferenciáról is, amelyet az 1953 és 1956 között a Komárom-Esztergom megyei Csolnokon fenntartott kényszermunkatáborról tartanak. A tanácskozáson a történelem iránt érdeklődő fiatalok is részt vesznek tanáraikkal együtt - fűzte hozzá.



Csolnokon több száz rab dolgozott a szénbányában 12 órás műszakokban, de még így is emberibb körülmények között éltek, mint például egy gyűjtőfogházban - mondta az államtitkár.



A kormány a 2015-ös évet a 70 évvel ezelőtt a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások emlékévévé nyilvánította, majd az emlékévet 2017. február 25-éig meghosszabbította.

MTI