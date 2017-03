Horvát bizottság a múlttal való szembenézésre

2017. március 2. 11:38

Bizottságot hozott létre a horvát kormány a múlttal való szembenézésre, és törvényben kívánja újraszabályozni a fasiszta és a kommunista jelképek használatának tilalmát - jelentette be Andrej Plenkovic miniszterelnök a csütörtöki kormányülésen.

Sok európai társadalom néz szembe az egykori nem demokratikus rezsimek következményeivel, így Horvátország is - mondta Plenkovic, majd hozzátette: e rezsimek jelképeinek használata Horvátországban nem egységes és nincs szabályozva, mint ahogy a bírósági ítéletek sincsenek összhangban egymással.



"A kiindulópont egyértelmű, el kell határolódni minden totalitarizmustól" - húzta alá a kormányfő. Úgy vélte: meg kell szüntetni a társadalmi megosztottságot, hogy a kormány fontos témákkal foglalkozhasson.



A bizottságban történészek, politológusok és más szakértők vesznek részt, továbbá olyan intézmények is képviseltetik magukat, mint a horvát tudományos és művészeti akadémia.



A bizottság feladata, hogy átfogó, világos ajánlást fogalmazzon meg a múlttal való szembenézést illetően, és törvénymódosítási javaslatot tegyen a totalitárius jelképek használatának tiltására vonatkozóan.



Nemrég újabb felháborodást keltett Horvátországban, hogy a jasenovaci koncentrációs tábor közelében, a délszláv háborúban elesett honvédőknek állított emlékművön a Za dom spremni! (A hazáért készen állunk) usztasa köszönés is helyet kapott. Legutóbb pedig Zágráb főterén masíroztak feketeingesek, ugyanezen usztasa köszönést skandálva. Mindazonáltal az sem ritka, hogy a szurkolók sporteseményeken skandálnak szélsőséges rigmusokat.



A jasenovaci komplexumban, amelyet horvát Auschwitzként is emlegetnek, becslések szerint mintegy 80-90 ezer ember halt meg a második világháború idején. Az áldozatok több mint fele szerb volt, de horvát és boszniai zsidókat, cigányokat és olyan horvátokat is kivégeztek, akik nem értettek egyet a világháború idején kikiáltott Horvát Független Állam (NDH) nevű, usztasák vezette bábállam rendszerével. Az áldozatok között sok ezer gyermek is volt.

MTI