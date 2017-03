Megnyílt az Utazás 2017 kiállítás

2017. március 2. 11:54

Megnyílt az ország legjelentősebb turisztikai seregszemléje, az Utazás 2017 kiállítás, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban 23 országból több mint 300 kiállító kínálatából válogathatnak a látogatók vasárnap estig.

Ganczer Gábor, a Hungexpo vezérigazgatója a megnyitón elmondta: a kiállítás idén negyven éves, története hűen tükrözi az utazási szokások változását és kicsit Magyarország történetét is.



A kiállítás belföldi díszvendége idén az Európai ifjúsági olimpiai fesztivált (EYOF) rendező Győr, a külföldi Oroszország, a kulturális díszvendég pedig Pannonhalma. Idén mintegy 40 ezer látogatót várnak.



A kiállítók 200 magyar turisztikai szolgáltató kínálatából válogathatnak - ismertette.



Princzinger Péter, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese elmondta: a magyar turizmus tavaly fordulóponthoz érkezett, aminek az eredményei idén lesznek láthatók. Az ágazat teljesítménye 2010 óta markánsan erősödik: miközben a világon 4, Európában 2 százalékkal nőtt az utazások száma, Magyarországon 7 százalékkal. A turizmus minden fontos mutatója számottevően nőtt, a belső kereslet a nemzetközivel együtt erősödik.



Elmondta, a kedvező számok ellenére sok teendő van, ezek között a konferenciaturizmus élénkítését, a gasztronómia erősítését, említette, amit az iparági szereplők mozgásterének bővítésével is segíteni kell. Ennek érdekében magasabb szintre helyezték a fejlesztési források elosztását, dolgoznak az országmárka megújításán és a hatékonyabb nemzetközi megjelenésen - tette hozzá.



Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese arról beszélt, hogy a főváros folyamatosan fejleszti a turisztikai kínálatát, hogy a nemzetközi versenyben is kiemelkedjen. A főváros 200 négyzetméteres standján minden fontos látnivalóról, kulturális programkínálatról, vagy sportrendezvényről elérhető információ.



Borkai Zsolt, Győr polgármestere elmondta: Győr fontos ágazata az idegenforgalom, az idei év különös jelentőségű, mivel itt rendezik majd az olimpiai fesztivált, 50 ország 3600 fiatalja részvételével. A város 40 milliárd forint értékben hajtott végre infrastruktúra-fejlesztést az elmúlt időszakban - közölte.



Várszegi Asztrik pannonhalmi főapát kiemelte, hogy a bencés kolostor egyik küldetése a látogatók fogadása, mindenkit nyitott kapukkal várnak, hívőket és nem hívőket egyaránt. Az idei év jelmondata "a közös ház", amire közel 70 rendezvénnyel készülnek.



Valerij Vladimirovics Ljahov, az Oroszországi Föderáció követtanácsosa arról beszélt, hogy a külföldi díszvendég, Oroszország standján a turisztikai kínálat mellett ételkülönlegességeket is lehet kóstolni.

MTI