2,5 milliárdos fejlesztés a Márton Áron Szakkollégiumban

2017. március 2. 12:58

Megújul a Márton Áron Szakkollégium a főváros III. kerületében, a 2,5 milliárdos beruházás az épület gépészeti, villamossági fejlesztése mellett érinti a tűzvédelmet és a berendezések modernizálását is - közölte Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere budapesti sajtótájékoztatón.

Balog Zoltán emlékeztetett, hogy 2016. augusztus 19-től a szakkollégium az ELTE részeként működik. A mostani fejlesztések célja, hogy még magasabb színvonalon szolgálják ki a külhoni magyar, illetve a többi egyetemi hallgató igényeit.

A beruházás annak a nagy kollégium fejlesztési stratégiának az első lépése, amelyet néhány hónappal ezelőtt hirdettek meg. Ennek keretében 2023-ig 37 467 férőhely felújítását, illetve újak létesítését tervezik mintegy 192 milliárdos beruházással – mondta a miniszter.

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter arról beszélt, hogy a mostani fejlesztés Óbuda szempontjából is különösen fontos. Kiemelte: a magyar gazdaság története sikertörténet, s fejlődése lehetőséget ad a fejlesztések bővítésére is. Beszámolt arról a kormánydöntésről is, amelynek értelmében támogatják a révkomáromi Selye János Egyetem kampuszát.

mti