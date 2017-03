Arany-emlékév - hírek, események - 1.

2017. március 2. 16:43

A Vörös Rébék című musicalt mutatják be Tatán

Arany János Vörös Rébék című balladáját feldolgozó musicalt mutatnak be júliusban Tatán - mondta el a darab rendezője az Arany-emlékév nyitányán, csütörtöki sajtótájékoztatóján.

A darab megvalósításához Tata önkormányzata és Tatai Városkapu Közhasznú Zrt. nyújtott segítséget. Az előadást július 28-án láthatják a nézők először a tatai szabadtéri színpadon - tette hozzá Pesty-Nagy Kati.



Rébék szerepét Kecskés Tímea játssza, a főbb szerepekben Pásztor Ádám, Petrozsényi Eszter, Vadkerti Imre, Bucsi Annamária, Turek Miklós, Mezei Kitty és Bodnár Vivien szerepel. A koreográfia Sándor Dávid munkája, a darab zenéjét Derzsi György szerezte.



Pesty-Nagy Kati elmondta, hogy a város néptáncosai is szerephez juthatnak a darabban, a 16 és 25 év közötti szereplők részére hamarosan válogatást hirdetnek.



Az előadáshoz keresnek még hat, női démonfigurát megformáló alakot, valamint bevonják a Tatai Versbarátok körét, a vetített díszletekhez pedig autista művészek munkáit alkalmazzák.



Arany János a Vörös Rébék című balladát 1877-ben a Margitszigeten írta egy népmondai töredék alapján.



A cím a vörös hajú Rebekára utal, aki misztikus erővel bír, egyszer varjúként, másszor öregasszonyként jelenik meg a műben. Előbb összeboronál egy ifjú párt, Danit és Terkát, majd a feleséget arra biztatja, hogy csalja meg férjét. A nő terhes lesz, a férj kidobja a házából. A férjet azzal vádolják, hogy megölte Rébéket, így menekülnie kell. A bujdosás közben végez még egy emberrel is, ezért kettős gyilkosságért felakasztják.

A költő tudományszervező munkájáról emlékezik meg az MTA

Képes összeállításban és tanulmányban mutatja be Arany János, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) egykori főtitkára lakásának fennmaradt tárgyi emlékeit, valamint a költőnek az MTA Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményében őrzött néhány kéziratát, illetve az akadémiai tevékenységét felidéző dokumentumokat honlapján az akadémia.

Kétszáz éve, 1817. március 2-án született Arany János, a magyar irodalom egyik legnagyobb alakja, akit szoros kötelék fűzött a Magyar Tudományos Akadémiához - emlékeztetett Gábori Kovács József irodalomtörténész az mta.hu-n megjelent tanulmányában.



A költő több szállal kötődött az Akadémiához, amelynek nem csupán tagja, hanem 1865-től titoknoka, majd a főtitkári hivatal 1869-es megszervezésétől 1877-ig főtitkára is volt.



Akadémiai székfoglalóját 1859. október 31-én Zrínyi és Tasso című tanulmányával tartotta. Székfoglalója után eleget kellett tennie az akadémikusok szokásos feladatainak is. Ezek közül az egyik legfontosabb az akadémiai pályázatokra beérkezett szépirodalmi és nyelvtudományi pályaművek bírálata volt, ezt összesen 17 alkalommal végezte el, amelyek közül csupán öt maradt fenn. Ezen vélemények között a költő munkásságának és költészetelméletének ismeretéhez nélkülözhetetlen írások is találhatók.



A költő az 1870-es években az Akadémia mindenkori elnöke és másodelnöke után a harmadik legfontosabb pozíciót töltötte be, az ő hatáskörébe tartozott a hivatal ügyeinek intézése.



Ennek megfelelően maga alakította ki titoknokságának szerteágazó munkakörét, ő jegyezte be az egyes üléseken megtartott előadásokat, szerkesztette az Akadémia folyóiratait, intézte a kiadványok ügyeit, bontotta fel a napi postát, és a legtöbb iratra ő fogalmazta meg a választ, amelyet az elnök vagy ő maga írt alá. Arany tehát csaknem másfél évtizeden keresztül látott el fontos tudományszervezői feladatokat, köztük az akadémiai, illetve az Akadémia kezelésében lévő pályázatokkal kapcsolatos ügyintézést is.



Arany 1876-ban megromlott egészségi állapotára hivatkozva lemondott főtitkári pozíciójáról, majd lemondását évente megismételte, míg végül az Akadémia 1879-ben elfogadta. Helyzete megkönnyítésére ugyanakkor az intézmény már 1876-ban Gyulai Pált nevezte ki hivatali helyettesének, majd 1877-ben és 1878-ban is egy-egy évre fölmentette hivatali kötelezettségei alól.



Lemondásának elfogadásakor Lónyay Menyhért akadémiai elnök javaslatára fölkérték szolgálati lakása, valamint fizetése megtartására, illetve a tiszteletbeli akadémiai főtitkári cím elfogadására. A Magyar Tudományos Akadémiának ugyanakkor 1882. október 22-én bekövetkezett haláláig tagja maradt.

Gazdag programsorozattal készül Békéscsaba

Tartalmas, sokszínű programsorozattal készül Békéscsaba az Arany János-emlékévre. A békési megyeszékhely szorosabbá fűzné a kapcsolatokat Nagyszalontával, Arany János szülővárosával - közölte Szarvas Péter polgármester csütörtökön az MTI-vel.

Kifejtette: az Emberi Erőforrások Minisztériumától 8,6 millió forintot nyertek a programok megvalósítására. Ebből a Békéscsabai Jókai Színházban Árkosi Árpád rendezésében április 19-én színpadra állítják a Bolond Istókot. A Balassi Táncegyüttes Arany balladáinak feldolgozásával egy táncjátékot állít össze, mindkét darabot bemutatják majd Nagyszalontán is.



A Kárpát-medencei népzenei találkozón nyáron fellép a Kaláka együttes megzenésített Arany-versekkel. A Munkácsy Mihály Múzeumban a Zichy Mihály illusztrálta Arany-kötetekből nyílik tárlat. Felolvasóestet is tartanak, amelyen az Újszínház művészei lépnek fel - sorolta a városvezető.



Iskolások számára Arany-ecset rajzpályázatot, valamint vers- és balladamondó versenyt hirdetnek. Sportprogram is lesz: Békéscsaba-Nagyszalonta-Békéscsaba kerékpártúrát szerveznek a költő emlékére. A városvezető korábban egyeztetett Nagyszalonta polgármesterével, hogy az emlékév kapcsán a két város közötti jó szakmai kapcsolat még erősebbé váljon.



Szarvas Péter az MTI-nek elmondta: részben megnyíltak az európai uniós finanszírozású román-magyar határ menti pályázati projektek, amelyen Békéscsaba és Nagyszalonta közösen adna be pályázatot, a részletekről még egyeztetnek.



A Békés Megyei Könyvtárban szerdán könyvekből, illusztrációkból álló emlékező kiállítás nyílt a költő születésének évfordulója alkalmából. A tárlat különlegessége egy Arany János eredeti aláírását tartalmazó nyomtatvány - tájékoztatta Rakonczás Szilvia igazgató az MTI-t.



Hozzátette: egész évben zajló versenyeket, játékokat is hirdetnek, így például a Toldi képregénykészítő pályázatot. Ősszel kirándulást szerveznek Gesztre és Nagyszalontára, előbbi helyen Arany házitanítóként töltött el néhány hónapot a grófi Tisza-családnál.

Arany-verssorokkal díszített sütemények

Gyerekek Arany János verssoraival díszített süteményt esznek a költő születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen a nagyberényi Dr. Faust Miklós Általános Iskolában 2017. március 2-án

MTI