Matteo Renzi apja korrupciós ügybe keveredett

2017. március 2. 16:46

Tagadta a korrupciós vádakat Tiziano Renzi, a volt miniszterelnök Matteo Renzi apja csütörtökön, aki az ügyészség szerint politikus fia nevében és pénzért cserébe ígért sikert egy jelentős állami közbeszerzési pályázaton részt vevő vállalkozónak.

Elemzők szerint a Matteo Renzi apját és rajta keresztül a volt miniszterelnököt is közelről érintő korrupciós ügy a lehető legkényesebb belpolitikai pillanatban robbant ki. Az ügy gátat szabhat Matteo Renzi ambícióinak, a politikus ugyanis a Demokrata Párt (PD) április 30-i főtitkárválasztására és a visszatérésre készül.



A római és a nápolyi ügyészség vizsgálata az olasz közigazgatási beszerzési hivatal (Consip) közbeszerzési pályázatait érinti. A szerdán korrupcióért őrizetbe vett Alfredo Romeo vállalkozót azzal gyanúsítják, hogy a Consip egyik tetemes összegű, 700 millió eurót érő üzemeltetési pályázatának megszerzése érdekében csúszópénzt fizetett a Consip vezetőinek, valamint közös ismerősökön keresztül kapcsolatba került Tiziano Renzivel is.



Alfredo Romeo feljegyzései az ügyészség szerint arra utalnak, hogy a korábbi (tavaly decemberben lemondott) miniszterelnök, Matteo Renzi apja befolyást gyakorolt a közbeszerzési pályázatra, és ezért cserébe pénzt is elfogadott.



A vádakat Tiziano Renzi határozottan visszautasította. Olasz sajtóértesülések szerint Alfredo Romeo hatvanezer euróval támogatta Matteo Renzi alapítványát is. Az egyre dagadó korrupciós vizsgálat Luca Lotti jelenlegi sportminisztert, Matteo Renzi egyik legközelebbi munkatársát is érinti, aki az ügyészség szerint az állami pályázatra vonatkozó bizalmas információkkal segítette a vállalkozót.



Az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Baloldal, Környezet, Szabadság (Sel) ellenzéki pártok felszólították Matteo Renzit, tisztázza, mennyit tudott az ügyről. A két párt a jelenlegi miniszterelnök Paolo Gentilonitól is magyarázatot követelt a közbeszerzési hivatalt érintő botrányról.



MTI