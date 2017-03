A MÁV-START bővíti utazási szolgáltatásait

2017. március 2. 20:34

A MÁV-START a nyári turisztikai főszezonban gyakoribb és gyorsabb utazást biztosít a balatoni vonalakon, amelyeken több légkondicionált járművet és bicikliszállító kocsit állít forgalomba, a nemzetközi úticélok közül pedig a nyári főszezonban naponta indulnak vonatok Magyarországról Splitbe, Rijekába és Koperbe. A montenegrói Bar településre, a bulgáriai Burgaszba és Várnába pedig hetente kétszer lehet vonattal eljutni - közölte az Utazás kiállításon az újdonságait bemutató vasúttársaság csütörtökön az MTI-vel.

Az egész éves nemzetközi ajánlatok közül a vasúttársaság a napi hét közvetlen vonatpárral Prágába közlekedő járatra hívta fel a figyelmet, a cseh fővárosba utazók a négy napra érvényes kirándulójegyet a vasúti utazás mellett a városi közlekedésre is használhatják.



A MÁV-START ismertette, hogy a Miskolc Pass városi kedvezménykártya 24-120 órás érvényességű turisztikai változatának megvásárlásával a belföldi utasok március 1-jétől 33 százalékos kedvezménnyel vehetnek vonatjegyet Miskolcra.



A vasúttársaság hangsúlyozza, hogy egyre több a kerékpáros utas a MÁV-START vonatain, ezért a bringaszállítási lehetőségek is folyamatosan bővülnek, a Fertő tóhoz, a Balatonhoz, a Tisza-tóhoz utazók a kerékpáros túrajegyet az ország bármely területéről elindulva, a megtett távolságtól függetlenül, továbbra is egységesen 420 forintért vásárolhatják meg. Szlovákiába, Romániába és Szlovéniába öt euróért, míg Csehországba, Ausztriába, Németországba és Svájcba tíz euróért lehet kerékpárt szállítani a vonaton.



Az Utazás kiállításon bemutatják a Budapest-Pusztaszabolcs vonalszakaszon már bevezetett elektronikus bérletet, amelyet a 2016. január 1-je után kiállított személyazonosító igazolvánnyal (eSzemélyi) rendelkező utasok tudnak használni.



Az eSzemélyire kiadott bérlet előnye, hogy az utasnak nem kell papíralapú szelvényt őriznie, és 3 százalék kedvezményt ad az árból - írja a MÁV-START közleményében.

MTI