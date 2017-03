Rost Andrea alakítja Toscát Szegeden

2017. március 2. 20:37

Rost Andrea, Kálmándy Mihály és László Boldizsár játsszák a Szegedi Szabadtéri Játékok idei nyitóprodukciója, Puccini Tosca című operájának főszerepeit, a darabot Bocsárdi László rendezi - tájékoztatta a fesztivál sajtóreferense csütörtökön az MTI-t.

Fábián Barbara közölte, hogy a Tosca díszlet- és jelmeztervei elkészültek, a rendezői koncepció már kialakult, és az opera szereplőit is megtalálta a fesztivál.



Az opera címszerepét alakító Rost Andrea felidézte Maria Callas párizsi fellépését. "Leírhatatlan, mennyire eggyé vált a szereppel. Azt szeretném majd elérni én is, hogy amikor a szegedi közönség Tosca jelmezében lát és hall, ne Rost Andreát lássa a színpadon, hanem Toscát - minden egyes mozdulatával, hanglejtésével, azokkal a dallamokkal, amiket Puccini megkomponált. Szinte beszél, amikor énekel... Szegeden zsigerekig ható katarzist szeretnék adni a közönségnek."



Az operában Scarpia szerepét Kálmándy Mihály énekli majd, aki a tavalyi Dóm téri Wagner-bemutatón lenyűgözte a közönséget elementáris erejű játékával és az egész teret betöltő baritonjával. Immár az egymást követő harmadik évben láthatják a fesztiválon a nézők László Boldizsárt, ezúttal Cavaradossi szerepében. A színpadon Rácz István, Altorjay Tamás, Böjte Sándor, Pataki Bence és Rácz Tibor lesznek partnereik.



Az operát Bocsárdi László állítja színpadra. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgatója az opera legfontosabb üzeneteként azt szeretné kiemelni, hogy egész életünket a szenvedély vezérli, az ember pedig nem racionális lény, sokkal inkább az érzelmei hatására hozza meg döntéseit. "A világot látszólag a férfiak uralják, de igazából a nők irányítanak. Tosca miatt Scarpia és Cavaradossi is elveszti biztosnak hitt egyensúlyát. Mai mitológiában gondolkodunk, a mai nézőhöz szeretnénk közel hozni a darabot" - fogalmazott. Alkotótársaival, Bartha József díszlettervezővel és Kiss Zsuzsanna jelmeztervezővel absztrakt térben gondolkodtak, amiben természetesen hatnak az áriák, a viszonyok.



Az opera karmestere Pál Tamás lesz. A Toscát olasz nyelven, magyar felirattal június 30-án és július 1-jén láthatják a Dóm téren a nézők.

