2017. március 2. 21:05

Arany János és szülővárosa összetartozásáról szóló albumot mutattak be Nagyszalontán

Arany János és szülővárosa összetartozásáról szóló albumot mutattak be a költő születésének kétszázadik évfordulóján csütörtökön Nagyszalontán.

Az Arany Szalontája, Szalonta Aranya című albumot, Dánielisz Endre nagyszalontai helytörténész, Faggyas Sándor újságíró és Patócs Júlia, a nagyszalontai Arany János Művelődési Egyesület elnöke művét a Méry Ratio Kiadó adta ki a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítványa támogatásával.



Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkára Szerb Antal soraival méltatta Arany Jánost: "minden szál hozzá vezetett, minden szál tőle vezet. A magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja". Úgy vélekedett, hogy a legválasztékosabb szókincsű magyar költőre való emlékezés a magyar nyelv sokszínűségére is rávilágít, és még inkább összekapcsolja a nemzetet magyarságában.



Az albumot bemutató Jankovics Marcell művelődéstörténész, rajzfilmrendező, illusztrátor elmondta: a könyv nem tudósoknak készült. Szerzői kedvcsinálónak szánták olyanok számára, akik jobban meg szeretnék ismerni Arany Jánost. "Tegyék olyan helyre, ahol a fontos dolgok vannak" - biztatta a városháza nagytermét zsúfolásig megtöltő hallgatóságot. A kiadó minden részletre kiterjedő figyelmét azzal példázta, hogy a könyv betűtípusát is úgy választották, hogy az Arany János kézírására hasonlítson.



Dánielisz Endre, a nagyszalontai Arany-kultusz éltetője felidézte, hogy amikor 16 évesen a "beállt Arany híveinek a sorába" - a költő nagyszalontai múzeumában még Arany János kihúzott fogait is őrizték. A költő gondosságára vallott, hogy ezeket is elcsomagolta, feliratozta. Megjegyezte, hogy a második világháború alatt azonban a gyűjtemény megfogyatkozott.



Faggyas Sándor, a könyv egyik szerzője úgy vélekedett, Arany Jánosnak köszönhető, hogy Nagyszalonta ma, csaknem száz évvel azután is, hogy Románia része lett, magyar és református többségű maradt. Legfőképpen Arany Jánosnak köszönheti, hogy a világ magyarsága rá figyel.



Nagyszalontán délután szabadtéri műsorral, koszorúzással, gyertyás felvonulással, este pedig a nagyváradi Szigligeti Színház Arany-előadásával folytatódik a megemlékezések sora.

Aki csodát művelt az anyanyelvvel

Kétszáz éve, 1817. március 2-án született Arany János magyar költő, műfordító, tanár, újságíró, a Kisfaludy Társaság igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja és főtitkára.

Az évforduló jó alkalmat teremt gondolni rá mindazoknak, akik nem mindennap teszik ezt. Noha a Nyugat és követői lázadtak az Arany-hagyomány tekintélye ellen, az Arany János-i verselés korántsem veszett ki a magyar költészetből, és ennek ékes példája Kányádi Sándor életműve. Így talán a sikerének titkát is jobban megértjük, mert Arany bizonyítja, hogy a közérthetőség nem jár kéz a kézben az esztétikai kompromisszummal, nem megy a szépség rovására. Csak lángelme kell hozzá, és neki lángelméje volt.

Az emléktábla szerint ezen a helyen állt az egykori, bogárhátú öreg ház, Arany János szülőháza

Mától kezdődik az Arany János-emlékév, nemsokára rangos konferenciát is szerveznek a költő szülővárosában, a partiumi Nagyszalontán. És mi elgondolkodhatunk, hogyan lehet Aranyt népszerűsíteni. Talán át kell írni a verseit, mert már sok szavát nem értjük – ahogyan hibbant kultúrkeselyűk javallották nem is olyan régen –, vagy venni kell a fáradságot, hogy a magyar nyelv mesterének szavajárását megértsük? Ez utóbbi tűnik a járható útnak, és van, aki sikerrel végigjárta.

A Dalriada nevű rockzenekar 2009-ben kiadta az Arany-albumot, amelyen a költő balladáihoz szereztek világszínvonalú zenét. Ezeket a dalokat több százezren több milliószor hallgatták meg a világhálós csatornákon, koncertjeiken a fiatalok teli torokból üvöltik a Szent László-legenda sorait vagy a walesi bárdokat. Van-e ennél jobb örökségápolás? Arany korszerű, Aranyt ismerni, kívülről tudni vagány. Ez lehetne a sikeres emlékezés, népszerűsítés mércéje és nyelvünk Arany-fedezete, mert nem az a megoldás, hogy lemondunk a régiről.

Rengetegen írtak Aranyról, ezért véleményem helyett a magyar irodalom nagyjaitól idézek pár sort a költőről.

Emlékbeszéd Arany János fölött című írásában Gyulai Pál író, kritikus írja 1883-ban: ,,Egyszóval Arany Petőfi kezdeményét nagy sikerrel folytatta, s a magyar ritmust mind teljesebb győzelemre vezette. Egyetlen magyar költőben sem találjuk meg ritmusunkat oly szabatosan, annyi változatossággal, mint Aranyban. Szó és dallam mindig teljes összhangban volt nála, mintha oly kor költője volna, melyben a szóköltészet még nem vált meg a zenétől. S a magyar ritmusnak e legkitűnőbb gyakorlati mestere elméletileg is legszabatosabb magyarázója volt.”

Németh László író, kritikus – akiről keveset hallunk manapság – úgy vélte, hogy Arany ,,a legmagyarabb költő, talán épp képességének és szerepteremtő erőnek ebben az aránytalanságában a legmagyarabb. Nincs irodalmunknak nagyobb költői erőkészlete nála. Sosem álltunk közelebb ahhoz, hogy egy elsőrangú összegezőt, egy Cervantest, Shakespeare-t, Arisztophanészt adjunk a világnak, mint mikor a kvietált színészfiú tollat fogott, s egy magyar író sorsa sem példázza úgy népünk gyógyíthatatlan alkati betegségét, mint az a hosszú szenvedés, mely alatt ez az óriás erő Arany ismert munkásságába szorult. Valami írás előtti van Arany nyelvé­ben; tömörség, melyre az írástalan dikció szorul, a népköltészet és népmondások tömörsége, hol a mondatot nem az írás tartja össze, hanem az emlékezetben erre-arra ráncigált szavak görcsös egymásba kapaszkodása.”

Szerb Antal, talán a legolvasottabb magyar irodalomtörténet szerzője azt írta róla, hogy „minden szál hozzá vezetett, és minden szál tőle vezet, a magyar szellemi életnek ő a sugárzási központja. Vörösmarty, Petőfi és Ady költészetében van valami csodaszerű – Arany Jánost matematikailag le lehetne vezetni az előzményekből és a magyar adottságokból. Ha van értelme szellemi jelenségekkel kapcsolatban gyökerekről, szerves fejlődésről beszélni, Arany János­ról lehet ezt mondani. Toldi egy csapásra az ország első költői mellé emelte alkotóját. Arany azt adta, amire a nemzedéknek a legégetőbb szüksége volt: a magyar nép hősét, a mintaszerű magyart.”

Kosztolányi Dezsőnél talán senki sem írt őszintébb rajongással a költőről. „Ha Aranyról kérnének tőlem ilyen önkényes általános vallomást, talán ezt felelném hamarjában: »Ő az, aki csodát művelt anyanyelvemmel.« Jóhiszemmel állítom sok ámulat és sok töprengés után –, hogy még nem volt a földkerekségén költő, aki ennyire fölmagasztosította, megdicsőítette volna azt a nyelvet, amelyen írt. Úgyszólván minden lehetőséget kihozott belőle, mely benne szunnyadt, úgyszólván mindenre alkalmassá tette.”

Befejezésül is az ő gondolatait idézem: ,,A költőben minden korszak mást lát, az új nemzedékek mindig a maguk igéit olvassák ki ugyanabból a könyvből, amit őseik az asztalon hagytak. Minden epocha feléje utazik s az évekkel új és új távlatok bukkannak fel. Apáink más Arany Jánost olvastak, mint mi. Övék volt az epikus, a fiatal, a nyugodt. Miénk a lírikus, az öreg, az ideges. Petőfi valaha így köszöntötte: »Toldi írójához elküldöm lelkemet…« Mi az »Őszikék« írójához küldjük el lelkünket.”

Az emlékévben pedig úgy emlékezzünk rá, hogy olvassuk. És fedezzük fel korunk Arany Jánosát.

Pataki Tamás

Gyertyás felvonulás Nagyszalontán

Gyertyás felvonulással tisztelgett csütörtök este Nagyszalonta lakossága a városban kétszáz évvel ezelőtt született Arany János nagysága előtt.

A bicentenárium nagyszalontai ünnepségsorozata délután a város központjában álló szoborparkban kórusművekkel, szavalatokkal, majd Arany János szobra megkoszorúzásával folytatódott.



A költőt egy lócán ülve megjelenítő szobor mellett mondott beszédében Cseke Attila, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) szenátora többek között arról beszélt, hogy Arany János életpályája bizonyság arra, hogy szorgalommal és kitartással a legszerényebb lakból is el lehet jutni az akadémia nagyságáig. "Soha nem fakuló költészete pedig azt példázza, hogyha a tudás és a tehetség az anyanyelv és a szülőföld iránti alázattal párosul, akkor halhatatlan, elpusztíthatatlan lesz az eredmény" - fogalmazott Cseke Attila.





Gyertyás felvonulás a partiumi Nagyszalontán az Arany-emlékév rendezvénysorozata megnyitójának napján, a költő születésének 200. évfordulóján, 2017. március 2-án

A rendezvényen felszólaló Németh Szilárd országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy Nagyszalontán az Arany-emlékévben nyithatja meg kapuit a magyar kormány támogatásával már felépült kollégium, amely a dél-bihari szórványban élő magyar gyermekek számára teremti majd meg az anyanyelvi továbbtanulás lehetőségét. Úgy vélte: a kollégium és az Arany János Gimnázium biztosítja, hogy a költő születésének a háromszázadik évfordulóján is beszéljenek a városban magyarul.

A bicentenáriumi nagyszalontai rendezvénysorozat este a nagyváradi Szigligeti Színház Honnan és hová - Arany János költészete című előadásának a bemutatásával zárul.

Megemlékezés Arany János szobránál Nagyszalontán

Cseke Attila szenátor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei elnöke beszédet mond Arany János szobránál a partiumi Nagyszalontán az Arany-emlékév rendezvénysorozatának megnyitója napján

magyaridok.hu - MTI