Az uniós kohéziós politika mellett álltak ki Varsóban

2017. március 2. 22:05

Az uniós kohéziós politika megőrzése mellett álltak ki csütörtökön Varsóban a visegrádi csoport, valamint Horvátország, Bulgária, Románia és Szlovénia fejlesztési tárcáinak képviselői, valamint Corina Cretu, a regionális politikáért felelős uniós biztos.

A lengyel fővárosban a Régiók Bizottságának területi kohéziós politikáért felelős szakbizottsága (COTER) tárgyalt csütörtökön Corina Cretu részvételével. Az egyeztetés során közös vitát rendeztek a visegrádi csoport (V4), valamint a négy dél-kelet-európai ország fejlesztési tárcáinak képviselőivel. Magyarországot Csepreghy Nándor, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára képviselte.



A nyolc ország képviselői közös nyilatkozatot fogadtak el, melyben az EU jövőjére nézve kulcsfontosságúnak nevezték az uniós kohéziós politikát. "A kohéziós politikának az egész unió lakosai haszonélvezői" - húzta alá a tárgyalások során rendezett sajtóértekezleten Jerzy Kwiecinski lengyel fejlesztési miniszterhelyettes.



Corina Cretu román biztos a sajtókonferencián úgy értékelte: a kohéziós politika fontos része kell, hogy legyen a 2020 utáni uniós költségvetésnek is.



Amint a PAP hírügynökség beszámolt, Cretu a lengyel szenátusban csütörtökön egy vitán is részt vett, melyen az EB idei évre vonatkozó munkatervét mutatta be.



A vita résztvevői érintették az uniós intézmények és a nemzeti parlamentek közötti együttműködést is. "A nemzeti parlamentek hangja nem elég gyakran és nem elegendő erővel hallatszik az EU-ban" - szögezte le e témában Cretu, úgy értékelve: intézményesíteni kellene az EB és a nemzeti parlamentek közötti kommunikációt. Az ilyen együttműködés "a demokratikus legitimitás kérdése" - jelentette ki.



A nemzeti parlamentek szerepének megerősítését a V4-ek csütörtökön Varsóban szintén tárgyaló miniszterelnökei szorgalmazták az EU jövőjére vonatkozó közös nyilatkozatukban.

MTI