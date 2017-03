Arany-emlékév - hírek, események - 4.

2017. március 2. 23:02

Arany János leszármazottai Budapesten élnek

Kevéssé ismert, hogy Arany János oldalági leszármazottai Budapesten élnek. Az ikerpár, Arany Ágnes és Arany Éva a családi legenda szerint Arany János egyik nagybátyjának a leszármazottai - hallható az M1, Ma reggel című műsorában.

Arany János édesapjának is volt négy fiútestvére. Arany Ágnes a családi legenda szerint Arany János egyik nagybátyjának a leszármazottja. Ikertestvérével, Arany Évával nemrég úgy döntöttek: elkészíttetik a családfát.

Az egész családban nálunk az Arany-hagyomány erős volt, természetesen Arany János összese az ott volt díszhelyen a könyvtárban, és Arany Jánossal szemben az egész család olyan nagy, mély szeretetet, rokoni szeretetet érzett. Édesapám azt mondta, hogy mi ehhez a családhoz tartozunk, tehát Arany Jánosnak oldalági leszármazottai vagyunk – meséli Arany Ágnes.

Férje, Makkai Ádám is ismert költő és műfordító. Ő volt az első, aki Arany János több balladáját is angolra fordította. Elárulta, hogy egy-egy ballada lefordítása másfél hónapot is igénybe vehet. Nem könnyű feladat: hiszen az elemzések szerint a magyar irodalom nagy alakjai közül Arany Jánosnak van a legnagyobb szókincse, nem is szólva arról, hogy míg a magyar ragozó, addig az angol úgynevezett elszigetelő nyelv – mondja el Makkai Ádám, műfordító.

Hozzáteszi: keserves munka, ezért nem csinálta senki idáig, 2017-et írunk, és a magyar költészetnek ez az első antológiája, amit én csináltam, ezelőtt 19-20 évvel jelent meg az első kiadás.

Arany János maga is kiválóan ismerte az angol nyelvet, ezek között kiemelkedő többek között Shakespeare-drámafordításai. Makkai Ádám szerint a versei mégis arról tanúskodnak: valószínűleg fonetikusan ejtette az angol szavakat, ennek köszönhetjük azonban a legszebb Arany János-rímeket – hangzik el az M1 reggeli műsorában.

A család sajátos módon készül Arany János születésének 200. évfordulójára. Közösen elemzik a költeményeket, szerintük jó néhánynak ma is van aktualitása. Makkai Ádám szerint Arany János költeményei választ adnak arra a kérdésre is: vajon hogyan vélekedne Arany János korunk egyik legnagyobb kihívásáról: a tömeges bevándorlásról.

Tíz tündéri Arany-verselemzés gyerekek „tollából”

Igazán kreatív és példaértékű kezdeményezéssel rukkolt elő a Budapesti Ward Mária Iskola VI.b osztálya és a Nagycsaládosok Ludotéka-Ferencváros csoportja. Arany János 200. születésnapja alkalmából egy általuk összeállított kiadványt osztogattak a metró aluljáróban.

A kiadványban egy játékkal is találkozhattak az azt olvasók: általános iskolás gyerekek dolgozataiból ragadtak ki vicces mondatokat a szerkesztők, ezekből azt kell kitalálni, melyik Arany-műre vonatkoznak. A kérdések alább olvashatók, a megfejtéseket erre az e-mail címre várják: aranyludoteka@gmail.com.

A legjobb 10 megfejtő jutalomban részesül.

Íme:

1) “Arany János kislánya világgá akart menni, de az apukája látta, hogy egy kóbor kutya van az utcán, és hazahozta.”

2) “A magyarok meg a hunok egyszer csak egy csomó jó nőre bukkantak, így hát elrabolták őket. Ez lett a nemzet.”

3) “A két apród szívesen meghalt volna Szondival, és ez sikerült is nekik.” 4) “A szarvas látta, hogy már jó helyen vannak, és eltűnt.” 5) “Szilágyi Erzsébetnek semmi sem volt elég, amiket a szolgák mondtak, ezért aztán küldtek neki egy hollót Prágából.” 6)” De visszajő az arab; – Arany János itt Petőfire gondolt.” 7) ” Kund Abigél láttára vérezni kezdett a hulla.” 8) “A Holló a címerből repült ki, ezért elvitte a címzettnek a levelet, hogy segítsen az anyukájának.” 9) “Régen az énekeseknek a királyt kellett dicsőíteni, mert ha nem, megsütötték őket.” 10) “Miklós anyukája nagyon várta a fiát, és ezért kiadta a parancsot, hogy még a sovány nyulak is zsírtól csepegjenek.” Hivatalos megnyitó a Nemzeti Színházban Áder János köztársasági elnök beszédet mond az Arany János-emlékév hivatalos megnyitóján Csőre Gábor, a Vígszínház művésze az Arany János-emlékév hivatalos megnyitóján, a Toldi című előadás bemutatóján a Nemzeti Színházban 2017. március 2-án

