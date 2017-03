Sorozatos botrányok kísérik a Momentum országjárását

2017. március 2. 23:53

Tiltakozások és botrányok kísérik a Momentum Mozgalom országjárását. A szegedi és a komáromi állomás után Győrben is viták voltak: a mozgalom alelnöke szolidaritásról, teljesítményelvűségről és pozitív nemzetképről beszélt, a tiltakozók pedig ezúttal is a vidékellenességet kérték számon – számolt be az M1 Híradójának esti kiadása

Csütörtökön Győrben is tiltakoztak a Momentum Mozgalom politikája ellen. A szervezet alelnöke, Soproni Tamás csütörtöki rendezvényükön arról beszélt, hogy milyen értékek mentén kívánnak politizálni.

„Az a három érték, amit mi hiányolunk a politikai elitből, az a szolidaritás, a teljesítményelvűség és egy pozitív nemzetkép. Ezek kellenek ahhoz, hogy sikerre vigyük Magyarországot!” – mondta.

Szegeden és Komáromban már volt balhé

Korábban Szegeden az egyik felszólaló azt kérdezte a szervezőktől, nem érti, hogy a mozgalom mit keres a városban, amikor az egyik elnökségi tagjuk, Mécs János – az egykori SZDSZ-es országgyűlési képviselő, Mécs Imre fia – egy értekezésében így ír a vidékiekről: „Istenkém, hogy rühellem a vidékieket, pedig nem kellene szegényeket, mert liberális vagyok meg minden, szóval melegek, cigányok, hajléktalanok, meg minden okés, na de a vidékieket nem tudom megszokni…”

A felszólalókba a mozgalom szimpatizánsai hangos pfújolással igyekeztek belefojtani a szót. Olyan is volt, aki arra kérte a felszólalót, hogy távozzon a helyszínről.

A felvetésre a szervezők azt válaszolták, hogy közülük hárman is szegediek, tehát vidékiek, az írás pedig egy stílusparódia volt.

Mécs János írásának részletét feszítették ki egy molinóra szombat délután Komáromban is. A Momentum Mozgalom lakossági fórumán hasonlóan feszült volt a helyzet. Itt is voltak, akik szórólapokat is osztottak. Ezeken is a Mécs János cikkéből szerepeltek részletek – Rühellem a Vidékieket címmel.

„Ez nem egyeztethető össze a liberalizmussal”

Győrben is épp ezért vonták kérdőre a Momentum Mozgalom tagjait. A Fidesz egyik aktivistája szerint ez nem egyeztethető össze a liberalizmussal.

„Volt a Momentum Mozgalom egyik elnökségi tagjának egy olyan kijelentése, hogy nem szívleli a vidékieket, szeretnénk arra magyarázatot kapni, hogy ez miként került megrendezésre ez a rendezvény Győrben?” – tette fel a kérdést Futó Péter.

hirado.hu - M1 Híradó