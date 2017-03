Magyarországot is várják a római vásártérre

2017. március 3. 10:38

A világ különböző országait bemutató kiállítás- és vásársorozatot indított a Fiera di Roma római vásártér, ahova Magyarországot is szívesen látják, mondta Pietro Piccinetti ügyvezető igazgató az MTI-nek.

A Fiera di Roma idei programját és jövőbeli terveit bemutató sajtótájékoztató után Pietro Piccinetti elmondta, már elkezdte a magyar partnerekkel az egyeztetést.



A Róma külkerületében, 2006-ban megnyitott új római vásártér 400 ezer négyzetméteres kiállítóterén az idén több mint harminc, más és más témájú eseményt rendeznek a lakberendezéstől a motorshow-n át a fiatalok tömegeit vonzó, internetes közösségi sztárokat felvonultató Romics fesztiválig.



A Fiera di Roma új vásársorozata a világ legkülönbözőbb országait mutatja be. Az első a sorban Irán volt, és ennek eredményeként Teheránban a következő napokban szolgáltatási kormányhivatal nyílik az országban befektetni akaró olasz vállalkozások segítésére. Novemberben Kína, majd év végén Románia következik. Pietro Piccinetti elmondta, hogy az országbemutató kiállítás- és vásárok nem puszta standokat jelentenek, hanem az adott nemzet vagy térség gazdaságának és kultúrájának együttes bemutatását a zenétől a gasztronómiáig.



A Fiera di Roma egyéb projektjei is nyitottak a külföldiek előtt, mint például a jövőre tervezett wellness- és egészségturizmusnak, a digitális és informatikai startup vállalkozásoknak szentelt találkozó vagy az űrkutatási vásár. Pietro Piccinetti hangsúlyozta, hogy a római vásártér piacot nyithat Észak-Afrika és a Földközi-tenger más térsége felé is. Példaként említette a nem régi kozmetikaipari vásárt, amelyet a marokkói Marrakechben is kiállítanak.



A Fiera di Roma jövő évi tervei között szerepel párlat-fesztivál, valamint a Via Pulchritudinis című, a Szentszékkel együttműködésben rendezett vásár a kegytárgy-kereskedelemről és vallási turizmusról.



Vásárrendezés és forgalom terén Olaszország a világ negyedik helyén áll az Egyesült Államok, Kína és Németország mögött. Olaszországban 34 vásártér működik, évente 946 kiállítással és vásárral, együttesen 200 ezer kiállítóval és 22 millió látogatóval, tavaly 60 milliárd euró forgalommal.

MTI