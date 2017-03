Fenyegető antwerpeni videofelvételt tettek közzé

2017. március 3. 11:21

Az antwerpeni pályaudvaron és környékén forgatott, fenyegető videofelvételt tett közzé az Iszlám Állam nevű terrorszervezethez köthető egyik csoport Belgiumban - közölte a La Libre Belgique című napilap rendőrségi forrásokra hivatkozva pénteken.

A beszámoló szerint az egy percnél rövidebb felvételen az látható, hogy a videó - feltételezhetően török származású - készítője közeledik az antwerpeni központi pályaudvarhoz, majd bemegy az épületbe, ahol azt mondja: "itt vagyunk (...), támadni fogunk".



Rendőrségi forrás szerint kérdéses, hogy a terroristák által kedvelt Telegram közösségi oldalon megosztott, amatőrnek mondható felvétel közvetlenül az Iszlám Államhoz köthető-e. A kapcsolat azonban valószínűsíthető, mert a filmben felhasznált zeneszám megegyezik a terrorszervezet által újévkor Isztambulban elkövetett merénylet előtt közzétett videóban használttal. Szakértők szerint a törökországi támadásból kiindulva az Antwerpenben forgatott felvétel is fenyegetésként értékelhető, ezért a belga rendőrség megerősítette a flamand város főpályaudvarának védelmét - közölték rendőrségi források.



A belga napilap arról is tájékoztatott pénteken, hogy Brüsszel Molenbeek nevű városrészében számos, a terrorizmushoz köthető nonprofit szervezetet azonosítottak a belga hatóságok.



A vizsgálat során átvilágított mintegy 3300 szervezetből 144-nél állapították meg, hogy tagjai vagy vezetői radikális vagy kifejezetten terrorista csoportokhoz vagy azok szimpatizánsaihoz tartoznak, továbbá fegyver- és kábítószer-kereskedelemben vagy egyéb súlyos bűncselekményekben érintettek.



Jan Jambon belga belügyminiszter nyilatkozata szerint ezekből az eredményekből korai lenne már most következtetéseket levonni, de - mint a La Libre Belgique-nek fogalmazott - "lassanként elválasztjuk a búzát az ocsútól".

MTI