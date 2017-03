Támogatja az első nyelvvizsga ingyenessé tételét a Fidelitas

A Fidelitas támogatja a kormány új tervét, hogy az első középfokú nyelvvizsga megszerzése ingyenes legyen.

Hegedűs Barbara, a Fidelitas országos alelnöke pénteki budapesti sajtótájékoztatón azt mondta: az intézkedést azért is tartják nagyon fontosnak, mert a fiatalok ezzel akár 30-40 ezer forintot is megtakaríthatnak. Megjegyezte: a nyelvvizsga megszerzését sokszor anyagi gondok is hátráltatják.

Remélik, hogy az ingyenessé tétel tovább fogja növelni a nyelvvizsgával rendelkezők számát. Ez azért is fontos, mert az elmúlt években bár a nyelvtudással rendelkezők száma nőtt, de a nyelvvizsgával bíróké számottevően nem – mutatott rá.

Azért is tartják jó kezdeményezésnek, mert a kormány ezzel felhívja a figyelmet a nyelvtudás fontosságára. A mai világban nagyon fontos, hogy a fiatalok minél magasabb szinten beszéljenek idegen nyelveket, ez segítheti az elhelyezkedésüket is – mondta a Fidelitas alelnöke, aki felidézte, hogy a kormány több intézkedést hozott az elmúlt években a fiatalok megsegítésére és a munkavállalók támogatására.

Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere csütörtökön Budapesten számolt be arról, hogy a kormány elvi támogatását adta szerdai ülésén ahhoz, hogy az első nyelvvizsga térítésmentes legyen még ebben a kormányzati ciklusban.

mti