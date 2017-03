BKV: garantált az utasok biztonsága a 3-as metrón

2017. március 3. 16:58

Garantált az utasok biztonsága a 3-as metrón, a vonalon a minimálisnál is kisebb az esélye veszélyhelyzet kialakulásának - közölte a BKV Zrt. pénteken az MTI-vel.

A társaság közleményében Gy. Németh Erzsébet sajtótájékoztatóján elhangzottakra reagált. A Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi képviselője felszólította a miniszterelnököt és a főpolgármestert, hogy "ne játsszon orosz rulettet az emberek életével", a párt szerint ugyanis egy "tömegkatasztrófa" elkerülése érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a 3-as metró felújítását.



A BKV közleményében azt írta: a társaság vezetése birtokában van a 3-as metróvonal biztonságos üzemeltetéséhez szükséges minden információnak és tapasztalatnak, és teljes felelősséggel állítja, hogy az utasok biztonsága garantált.



Visszautasították a párt állításait, hozzátéve: a budapesti metrórendszer megbízhatósága semmilyen szempontból sem rosszabb az európai városok hasonló rendszereinél, és a metrót üzemeltető munkatársak felkészültsége is kimagasló.



A BKV az üzemeltetéssel kapcsolatos összes döntést kizárólag szakmai alapon, az utasok és az üzemeltetés biztonságát prioritásként kezelve hozza meg - húzták alá. Ez magában foglalja a szerelvények és a pálya állapotának rendszeres felmérését is, amelynek gyakoriságát és módszereit kizárólag szakmai elvek határozzák meg, és amelyet a szakemberek a legnagyobb körültekintéssel és a szabályok maximális betartása mellett végeznek - írták.



A dokumentumban hangsúlyozták: a BKV csak olyan szerelvényt enged utasforgalomba, amelyet szakemberei műszakilag átvizsgáltak és biztonságosnak találtak, vagyis nem veszélyezteti senki egészségét és biztonságát. Az esetleges leállások pedig éppen a biztonságos üzemeltetést szolgálják.



Megjegyezték: a 3-as metró üzemeltetésében, műszaki rendszereiben az elmúlt néhány évben olyan jelentős átalakítások, fejlesztések történtek, amelyekkel a különböző veszélyhelyzetek kialakulásának esélye a korábban is minimálisról tovább csökkent.



Kitértek arra is: a DK által kritizált leállások jelentős része utasok rosszulléte vagy bombafenyegetés miatt volt. A műszaki okú leállások döntő részben jármű meghibásodásokra vezethetők vissza, március második felétől azonban folyamatosan állnak majd forgalomba a felújított szerelvények ezen a vonalon. A 2010 előtti városvezetés semmilyen érdemi lépést nem tett a 3-as metró járműparkjának megújítása érdekében - jelentették ki.



"Sokkal hasznosabb és mindenki számára megnyugtatóbb lenne, ha a DK képviselői felhagynának a metró állapotával kapcsolatos félelemkeltéssel, a független szakmai vizsgálatok által elfogadott alkatrészek életveszélyessé nyilvánításával" - fűzték hozzá.

MTI