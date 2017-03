Tajani: Egységre van szükség az EU-ban

2017. március 3. 21:30

Egységre van szükség az EU-n belül, amikor a közösségben viták kezdődtek a jövőt illetően Nagy-Britannia kilépésről szóló döntésének következményeként - mondta az Európai Parlament (EP) elnöke pénteken Ljubljanában.

Antonio Tajani egynapos hivatalos látogatásra érkezett a szlovén fővárosba, két nappal azután, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke bemutatta az Európai Unió jövőjéről szóló úgynevezett Fehér Könyvet. Az EP-elnök az EU jövőjéről tárgyalt a szlovén állami vezetőkkel, valamint Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével és Miro Cerar szlovén kormányfővel megnyitotta az Európa Unió házat.



A Fehér Könyv öt lehetséges forgatókönyvet vázol fel a Nagy-Britannia jövőbeli európai uniós kilépése (Brexit) utáni integráció fejlődési irányáról. Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén ismertetett dokumentumot vitaindítónak szánták az unió elődszervezeteit megalapító Római Szerződés aláírásának közelgő 60. évfordulója alkalmából. A Fehér Könyvben megfogalmazott javaslatok az egységes piacon alapuló Európai Uniótól a föderális Európáig terjednek, de e két lehetőség közé eső több lehetséges fejlődési irányt is felvázolnak.



Antonio Tajani a sajtónak úgy nyilatkozott: az Európai Parlament a Fehér Könyvben vázoltaknál "még ambiciózusabb javaslatokat" pártol.



Az EP-elnök hangsúlyozta, hogy az EU jövője szempontjából a legfontosabb az egység, mert így felkészültebben tud válaszolni a válságra, amelyet az ingadozó gazdaság, a migráció és a terrorizmus jelent.



"Közösen hatékonyabban harcolhatunk a szegénység ellen és az olyan gazdasági versenytársakkal szemben, mint az Egyesült Államok, Kína vagy India"- hangoztatta Tajani. A politikus nem zárta ki a többsebességű Európa lehetőségét sem, amelyben a belső piac közös elmélyítése mellett egyes tagállamok bizonyos területeken külön csoportot alkotva szorosabban együttműködhetnek. Mint mondta: fontos tiszteletben tartani az alapszerződést, "de lehet dolgozni a különböző javaslatokkal".



Jelezte, hogy a populizmus előretörését csak úgy tudják megakadályozni, ha jó megoldásokat kínálnak az európai emberek számára a jövőjüket illetően.



Kiemelte: Európa nem csak egységes piacot és valutát jelent, annál sokkal többet, értéket és identitást. A Európai Unió jövőjére vonatkozó tárgyalásokon sokkal nagyobb hangsúlyt kell majd fektetni a tagállamok nemzeti érdekei mellett az európai érdekre és identitásra is - húzta alá.



Az EP elnöke beszélt a közös európai hadsereg tervéről is, amely szerinte nem fog máról holnapra megvalósulni.



A közös védelem kérdése "európai álom", amellyel sokat spórolhatnának a tagországok saját hadseregük költségein, valamint az így megtakarított pénzt szociális és más programokra költhetnék - vélekedett ez EP elnöke.



A közös védelmi politika csak az egyik olyan területe az EU-nak, amelyen dolgozni kell. "Amennyiben új Európát akarunk építeni a jövőben, stratégiára van szükségünk ... sok területen" - mondta, megemlítve a fiskális politikát is.

MTI