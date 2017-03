Trump vizsgálná a demokrata Chuck Schumert

2017. március 4. 07:57

Donald Trump amerikai elnök "azonnali vizsgálatot" szorgalmazott pénteken Chuck Schumer demokrata párti szenátor Oroszországhoz és Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz fűződő kapcsolatainak ügyében egy fotóra hivatkozva, amelyen Schumer és Putyin együtt szerepelnek.

A Twitteren közzétett bejegyzés mellett egy 2003-ban készült kép látható, amely Chuck Schumert mutatja, amint éppen együtt kávézik Vlagyimir Putyinnal New Yorkban. A képaláírás szerint a két politikus a Lukoil egyik New York-i benzinkútját látogatta meg.



Az elnök Twitter-bejegyzésében "álszentnek" nevezte Schumert, a szenátus demokrata csoportjának vezetőjét.



Schumer és több másik demokrata politikus előzőleg lemondásra szólította fel Jeff Sessions igazságügy-minisztert, akiről a The Washington Post beszámolója nyomán a napokban kiderült, hogy az elnökválasztási kampány alatt - még szenátorként - kétszer is találkozott Oroszország egyesült államokbeli nagykövetével, de erről nem számolt be a miniszteri kinevezését megelőző szenátusi meghallgatásán.



Schumer azonnal reagált Trump pénteki Twitter-bejegyzésére és szintén a mikroblog-portálon közölte: "boldogan beszél" a Putyin elnökhöz és munkatársaihoz fűződő viszonyáról. Mint írta: a találkozó 2003-ban történt a sajtó jelenlétében. Leszögezte, hogy készen áll a téma megvitatására, és visszakérdezett: "Ön és a csapata is?".



Sessions csütörtökön bejelentette, hogy a továbbiakban nem vesz részt a Trump kampánystábja és orosz tisztségviselők esetleges kapcsolatairól folyó vizsgálatokban. Kijelentette ugyanakkor, hogy nem kampánytémák megvitatása céljából találkozott az orosz nagykövettel, és visszautasította azt a demokrata vádat, hogy eskü alatt hazudott azzal, hogy nem beszélt a találkozókról. A Trump-stáb orosz kapcsolatait illető vizsgálat annak nyomán indult, hogy amerikai hírszerzők szerint Moszkva megpróbálta befolyásolni az elnökválasztás kimenetelét a Demokrata Párt elektronikus levelezésének közzétételével és a közösségi médián keresztüli véleményformálással.

MTI