Újabb zsidótemetőt gyaláztak az Egyesült Államokban

2017. március 4. 08:54

Újabb zsidótemetőben tettek tönkre sírokat az Egyesült Államokban, néhány nappal a philadelphiai izraelita temetőben történt rongálások után - jelentette szombaton az amerikai sajtó.

Ezúttal New York állam északi részén, Rochester városában tettek tönkre sírköveket ismeretlen tettesek, a helyi lap jelentése szerint legalább egy tucatot ledöntöttek és összetörtek. A rochesteri rendőrség szóvivője szerint egyelőre nincs gyanúsított, az ügyben nyomozás folyik.



Néhány nappal korábban a pennsylvaniai Philadelphia zsidótemetőjét dúlták fel, mintegy száz sírt meggyalázva, két héttel ezelőtt pedig a Missouri államban lévő St. Louisban tettek tönkre sírokat. A St. Louis-ban garázdálkodót pénteken le is tartóztatták. Mint kiderült, a barátnője szakított vele és így akart bosszút állni. A 31 éves Juan Johnson korábban újságíróként dolgozott, de elbocsátották, mert a riportjaiban kitalált történeteket publikált valós történésekként. A férfi január vége óta országszerte több zsidó intézmény és közösségi központ ellen intézett fenyegetést, így például bombatámadással fenyegette meg a Rágalmazás-ellenes Liga New York-i irodáját is.



Pénteken a belbiztonsági minisztérium felhatalmazást adott az amerikai zsidó intézményeknek és közösségi házaknak arra, hogy rögzítsék a beérkező telefonhívásokat, hogy a hatóságok ennek segítségével is gyorsabban azonosíthassák a fenyegető személyeket.



A szövetségi hatóságok jelenleg 122 bombafenyegetés ügyében nyomoznak. Ezek január 9-e óta mintegy három tucat szövetségi államban több mint száz zsidó központ, közösségi ház, iskola és óvoda ellen irányultak.

MTI