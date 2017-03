Közös jelöltet indít az Együtt és a Civil Zugló Egyesület

2017. március 4. 12:11

Az Együtt és a Civil Zugló Egyesület közös jelöltje a zuglói időközi önkormányzati választáson Drevenka Monika lesz - jelentette be Juhász Péter, az Együtt elnöke és Várnai László, a Civil Zugló Egyesület elnöke szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

Várnai László a jelölt bemutatásakor elmondta: nagyon fontosnak tartják a helyi politikában a helyiek szerepét, akik ismerik a körzetüket. A veszprémi modellt szeretnék követni, ahol a legalkalmasabb helyi civil jelölt mögé sorakozik fel az összes baloldali szervezet, és erre nyitottak most is - közölte.



Juhász Péter, az Együtt elnöke jelezte: büszkék arra, hogy Zuglóban is olyan jelöltet támogathatnak, aki bírja a helyi közösség bizalmát, támogatását. Hozzátette: fontosnak tartják, hogy ne pártérdek döntsön, hanem a legalkalmasabb helyi jelölt legyen az, aki képviselheti a körzetben élőket. Jelöltjük ennek megfelel, "képben van", ismeri a választókerületben élők problémáit.



Drevenka Monika a sajtótájékoztatón elhangzottak szerint 25 éve él a kerületben, 30 éve ott is dolgozik, egy gyógyszertárban, napi kapcsolatban van a kerületben élőkkel.



A jelölt arról beszélt, hogy 2014-ben már indult az önkormányzati választáson, és azóta is folyamatosan keresik meg gondjaikkal az emberek. Azt mondta, reálisnak érzi, hogy civilként nyerjen az időközi választáson.



A főváros XIV. kerületének 3. számú egyéni választókerületében április 23-án azért tartanak időközi képviselő-választást, mert az egy évvel ezelőtt tisztázatlan körülmények között eltűnt MSZP-s önkormányzati képviselőnek, Sápi Attilának a jogszabályok szerint január végén megszűnt a mandátuma.

MTI