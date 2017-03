Hangoskodással zavarták meg a felszólaló Mogherinit

2017. március 4. 12:25

Miközben Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a szerb parlament pénteki ünnepi ülésén éppen arról beszélt, hogy az EU nem lesz teljes mindaddig, amíg Szerbia is nem válik a részévé, a Vojislav Seselj vezette ultranacionalista Szerb Radikális Párt (SRS) képviselői hangos kiabálással jelezték, hogy nem kérnek Brüsszelből.

Federica Mogherini négynapos nyugat-balkáni körútja egyik állomásaként érkezett a szerb fővárosba, hogy a belgrádi politikusokat is biztosítsa arról, az EU támogatja Szerbia integrációját. Az uniós diplomácia vezetője csütörtöki beszédében kiemelte, hogy a 28 tagú EU nem válik 27 tagúvá a jövőben sem, hiszen egy ország ugyan elhagyja, más államok viszont - közöttük Szerbia is - csatlakoznak hozzá.



Vojislav Seselj csütörtökön - miután a házelnök április másodikára kiírta az elnökválasztást - bejelentette: kampányát a pénteken Belgrádba látogató uniós politikus megzavarásával fogja kezdeni. A SRS képviselői "Szerbia, Oroszország, nem kell nekünk unió" felkiáltásokkal, valamint asztalcsapkodással igyekeztek megzavarni Moghereni felszólalását, aki igyekezett nem tudomást venni róluk, ám az egyik pillanatban azt mondta: a hangoskodóknak inkább vigyázniuk kellene a hangjukra, hogy meg tudják majd szólítani a szavazópolgárokat.



A szintén szélsőjobboldali Dveri mozgalom képviselői is tiltakoztak Federica Mogherini ellen, ám ők csendben, kétnyelvű táblát tartva a magasba üzenték: "Szerbia nem hisz Brüsszelnek".



Maja Gojkovic házelnök az április másodikán tartandó elnökválasztásig felfüggesztette a törvényhozás munkáját, mert - mint mondta - nem szeretné, ha a parlament üléseit kampányolásra használnák a pártok. A pénteki ünnepi ülést Federica Mogherini kezdeményezte.

Baloldali kormányt szeretne Brüsszel

Federica Mogherini, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője arra kérte Gjorge Ivanov macedón elnököt, hogy bírálja felül egy nappal korábbi döntését, és mégis kérje fel kormányalakításra a szociáldemokrata pártot.

Ivanov előző nap azt mondta: nem bízza meg kormányalakítással Zoran Zaevet, a balközép Macedóniai Szociáldemokrata Szövetség elnökét, mert úgy véli, hogy az albán kisebbségi pártokkal kötött egyezsége veszélyezteti a nemzeti egységet. Az Egyesült Államok és az EU is arra szólította fel Szkopjét, hogy mihamarabb álljon fel a kormány, az államfő pedig bízza meg kormányalakítással azt, akinek többsége van a parlamentben. Mogherini felhívta a figyelmet, hogy Brüsszel követi a nyugat-balkáni ország eseményeit, és a macedón belpolitikai helyzet lesz az Európai Tanács jövő heti ülésének egyik témája.

Mindeközben ugyanakkor Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt közölte: a nyugat-balkáni országoknak szükségük van európai perspektívára, de 2019 előtt nem csatlakozhatnak az EU-hoz.

A Gruevszkiék mellett kiálló macedónok tüntetése Szkopjéban

A december 11-i előrehozott parlamenti választást követően a macedón köztársasági elnök Nikola Gruevszkit, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet – Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO–DPMNE) vezetőjét kérte fel kormányalakításra. Ám neki nem sikerült az alkotmányos határidőn belül megszereznie a kellő támogatást ahhoz, hogy felállítsa kabinetjét. Az államfő ezt követően kijelentette: azt a pártot bízza meg, amely támogatói aláírásokkal tudja bizonyítani, hogy képes megszerezni a szükséges parlamenti többséget, azaz legalább 61 képviselőét. Zaev hétfőn 67 támogatói aláírást adott át, miután maga mellé tudott állítani három albán kisebbségi pártot.

De ezek a pártok cserébe hét követelést fogalmaztak meg, így azt is, hogy országszerte az albán legyen a második hivatalos nyelv, és kisebbségük tagjait ugyanolyan mértékben foglalkoztassa az állam, mint a macedónokat. A követelések és az albán pártokkal való együttműködés hallatán a héten tiltakozások kezdődtek macedón városokban. A VMRO–DPMNE szerint a helyzet egyetlen megoldása egy újabb előrehozott választás lehet.

MTI