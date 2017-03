Hunvald, az első rezsicsökkentő

2017. március 4. 15:41

Teljesen új típusú rezsicsökkentést talált ki a VII. kerület lakosainak boldogítására Hunvald György – derült ki az egykori MSZP-s polgármester szavaiból büntetőperének pénteki tárgyalásán. Ám ő annyival másképp csinálta, mint a kormány, hogy a megvalósításba bevonta a szolgáltatót is. A bíróság által ismertetett egyik lehallgatott telefonbeszélgetés szerint Hunvald fedőneve „H. György fiatalkorú” volt.

Csak kényelmesebbé és olcsóbbá szerette volna tenni a lakosság életét az új típusú rezsicsökkentéssel – magyarázta Hunvald György szocialista politikus az ellene hűtlen kezelés miatt folyó büntetőper pénteki tárgyalásán a Pesti Központi Kerületi Bíróságon. A rezsicsökkentési próbálkozásába bevonta volna az Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató (EMFESZ) Kft.-t, és a vád tárgyává tett megbízási szerződés is csak ennek a rezsicsökkentési akciónak a népszerűsítését szolgálta – derült ki a szavaiból. Majd összehasonlításul megjegyezte: a kormány sem saját maga tette ki a plakátokat, hanem külön céget bízott meg vele. A vád szerint egyébként a konkrét szerződést B. Gábor cégével kötötte Hunvald. Ám a polgármester tárgyaláson fölolvasott korábbi nyomozati és bírósági vallomása szerint nem is találkozott B. Gáborral, és teljesítés sem volt. Ehhez képest B. Gábor a pénteki tárgyaláson tanúként azt mondta, találkozott Hunvalddal.

„H. György fiatalkorú”, „Pista bátyám a szomszéd faluban”

A történet egyik kulcsmomentuma, hogy K. Péter, a VII. kerületi önkormányzat pénzügyi bizottságának SZDSZ-es vezetője állást próbált szerezni feleségének, és a vád szerint ezért cserébe támogatta a VII. kerületi ingatlanok eladásában Hunvaldot. A tárgyaláson fölolvasott lehallgatási jegyzőkönyvek tanúsága szerint K. Péter azt mondta a már említett cégvezetőnek, B. Gábornak:

Vagy a szomszéd faluban, Pista bátyámnál oldjuk meg pikk-pakk, de ha nem jön össze, akkor a közalkalmazotti bérre új bruttó száz-százhúszezret kell megoldania H. Györgynek.

Pista bátya nem más, mint a szomszéd kerület, Terézváros elhunyt polgármestere, Verók István. Egy másik alkalommal pedig Hunvaldot úgy nevezte: „H. György fiatalkorú”. Egyébként Hunvald a nyomozás során beismerte, hogy hibázott, amikor úgy írta alá a tanácsadói szerződés teljesítésigazolását, hogy tudta, B. Gábor cége nem végzett munkát. Ám később módosította a vallomását; eszerint B. Gábort egy energetikai önkormányzati társulás kapcsán akarta foglalkoztatni, de a közbeszerzés elhúzódott.

Nem ma kezdődött

Az előzménye, hogy Hunvald György ellen, aki 2010 előtt szocialista országgyűlési képviselő is volt, több büntetőeljárás indult még a kormányváltás előtt. Az egyikben önkormányzati ingatlanok áron aluli értékesítése, különféle megbízási szerződések és más kisebb súlyú cselekmények miatt vádolták meg. Az ingatlanügyekben felmentették, ám a kisebb súlyú cselekmények közül kétrendbeli hivatali visszaélés miatt jogerősen egy év letöltendő szabadságvesztést kapott. Mivel azonban az eljárás során több mint két és fél évet töltött előzetes letartóztatásban, nem kellett börtönbe mennie. Egy másik ügyben Hunvald mellett Weinek Leonárdot, a zuglói önkormányzat 2010 előtti SZDSZ-es polgármesterét és társaikat vádolták hűtlen kezeléssel a polgármesterek által kötött megbízási szerződések miatt. A Központi Nyomozó Főügyészség álláspontja szerint túlságosan magas – havi 300-400 ezer forintos – tanácsadói díjak voltak kikötve az egyébként is javarészt szükségtelen szerződésekben, amelyek nyomán tényleges teljesítés alig volt. Ebben az ügyben első- és másodfokon is minden vádlottat bűncselekmény hiányában mentették fel a vádak alól a bíróságok. A perújítás ezt a korábbi eljárást érinti.

Az újratárgyalt eljárásban két és fél évet kapott

Később azonban a Kúria a két eljárásban hűtlen kezelésnek minősített cselekmények újratárgyalását rendelte el, és ebben az eljárásban a Szegedi Ítélőtábla két év hat hónapot szabott ki jogerősen Hunvadra. Így a szocialista politikusnak összesen három és fél év jogerős, végrehajtható szabadságvesztés büntetése volt, ebből az előzetes letartóztatást és az adható kedvezményeket figyelembe véve is még mintegy 4-5 hónapra be kellett volna vonulnia a börtönbe. A védelem azonban perújítási kérelemmel élt, és a Kúria ennek helyt adva hatályon kívül helyezte a Szegedi Ítélőtábla két és fél év szabadságvesztésről szóló jogerős ítéletét, és megszüntette az eljárást. Így Hunvald Györgynek egyik eljárás miatt sem kellett börtönbe vonulnia. Ezután az ügyészség is perújítást kezdeményezett arra hivatkozva, hogy a Szegedi Ítélőtábla elmarasztaló döntését hatályon kívül helyező kúriai döntés oka kizárólag az volt, hogy a Hunvald Györggyel szembeni büntetőeljárásokat egyesíteni kellett volna bírósági szakban, ez azonban elmaradt. A volt polgármester cselekményeit a bíróságok így két külön ítéletben bírálták el, és a vádhatóság indoklása szerint pusztán ezt tartotta a Kúria formai és nem tartalmi szempontból törvénysértőnek.

Vádlott, de már kampányol

Mint arról a PestiSrácok.hu is beszámolt: a VII. kerületi MSZP elnökeként Hunvald György tavaly decemberben megkezdte kampányát. Hunvald már a 2019-es választásra készül, mint az erzsébetvárosi önkormányzatiképviselő-jelöltje. A szocialisták egykori VII. kerületi polgármesterének honlapján sok érdekességre bukkanhat a látogató. Például, aki szeretne, csatlakozhat a stábhoz önkéntesként, tagként, illetve szakértőként. A „Történelmünk” fül alatt Hunvald György pályafutásának főbb állomásait szedik pontokba, ám érdekes módon a börtönben töltött évek valahogyan kimaradtak a felsorolásból.

Pesti Srácok