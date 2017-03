Gyurcsány örül a Momentumnak, de a Momentum nem örül Gyurcsánynak

A Demokratikus Koalíció kongresszusa mellett a Momentum is közgyűlést tart szombaton, onnan üzentek a volt miniszterelnöknek. Gyurcsány amellett, hogy elfogadta, nem lesz baloldali összefogás, arról is beszélt, hogy vessék a mókusok elé, de ő örül a Momentum megjelenésének és sikerének, azt a következtetést szűrte le belőle, hogy két választás között is meghátrálásra, korrekcióra lehet kényszeríteni a Fideszt, csak megszervezett népakarat kell hozzá.

A Momentumnál Papp Gergő sajtóreferens Gyurcsány szavai után azt mondta a 24.hu-nak, hogy: A DK mai kongresszusán elhangzott, Gyurcsány Ferenc örül a Momentum megjelenésének. A Momentum viszont nem örül Gyurcsánynak. A 2004-es népszavazás és a 2006-os őszi események megmutatták, hogy a baloldal válságba jutott; 2010 óta pedig a jobboldal, a jobboldali értékek képviselete is válságban van. Nincs szolidaritás a jobboldalon, nincs pozitív nemzetkép a baloldalon. Az akciónkból egyértelműen látszik, hogy a választóknak valami újra van szükségük. Be kell fejeznünk a rendszerváltást, magunk mögött kell hagynunk a 20. századi jobb-bal felosztást, helyette a 21. században nem ideológiák, hanem értékek mentén kell politizálni.

A Momentum szombaton dönt a párttá alakulásról és tisztújítást is tartanak. Elnöknek a regnáló Fekete-Győr András indult csak, a 4 elnökségi tagsági helyre azonban 8-an pályáznak, mihelyt vége a Momentum gyűlésének, jelentkezünk.