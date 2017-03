Mást jelöl Tusk helyett a lengyel kormány

2017. március 4. 21:12

Lengyelország Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli az Európai Tanács (EiT) élére az eddigi elnök, Donald Tusk helyett - a döntésről a lengyel külügyminisztérium szombaton tájékoztatta a sajtót.

Az Európai Parlament (EP) volt elnökhelyettesének, az ellenzéki Polgári Platform (PO) soraiból megválasztott EP-képviselőnek a jelöltségét Varsó az EiT soros elnökségét jelenleg betöltő Málta külügyminisztériumánál nyújtotta be.



Előtte a kormányzó Jog és Igazságosság (PiS) arra kötelezte Beata Szydlo kormányfőt, hogy a jövő heti brüsszeli EU-csúcstalálkozón ellenezze Tusk újraválasztását.



A PiS döntésére reagálva, a PO választmánya kizárta Saryusz-Wolskit a soraiból. Rafal Grupinski PO-képviselő úgy értékelte a közszolgálati televíziónak nyilatkozva, hogy volt párttársa nem lehet "semmiféle jelölt", mivel "semmilyen európai frakció nem támogatja".



A következő EiT-elnök személye az uniós értekezlet egyik témája lesz. A posztot 2014. december 1-je óta betöltő Tusk eddig az egyetlen hivatalos jelölt volt. Arról, hogy Varsó egy másik jelöltet állítana Tusk helyett, hétfőn a Financial Times brit napilap számolt be névtelen forrásokra hivatkozva.



Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke addig nem kommentálta a sajtóértesüléseket, kedden azonban megerősítette a korábban többször is megfogalmazott álláspontját, miszerint Tusk semmiképpen sem számíthat Lengyelország támogatására.



A PAP hírügynökségnek szombat este nyilatkozó Witold Waszczykowski külügyminiszter szerint Jacek Saryusz-Wolski jelöltségéről a kormány mindenekelőtt azért döntött, mert elfogulatlan politikusnak tartják.



Donald Tusk ezzel szemben "a lengyelországi totális ellenzék egyik vezetője" - értékelte Waszczykowski, utalva Tusk egyik, a tavaly decemberi ellenzéki parlamenti ülősztrájk elején elhangzott lengyelországi beszédére, mely a külügyminiszter szerint arra vallott, hogy az EiT-elnök, aki jelenleg a PO tiszteletbeli elnöke, kész volt támogatni a lengyel kormány leváltását.



Saryusz-Wolski "magas szakmai szintet képvisel, nagyon tapasztalt az európai politikában, évek óta magas posztokat tölt be az EP-ben" - indokolta Waszczykowski a lépést. A külügyminiszter szerint a jelölt érdemeket szerzett az európai integráció terén is, többek között az uniós integrációért felelős lengyel kormánymegbízottként.





Maga Saryusz-Wolski azt írta szombat este a Twitter közösségi oldal felületén: "Megerősítem. Nem helyeslem a hazámra vonatkozó feljelentéseket, az ellene irányuló szankciók támogatását. Nem ezért törekedtem Lengyelország EU-tagságára".

